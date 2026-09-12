Lady Gaga a născut în mare secret. Vedeta a adus pe lume primul ei copil

Publicat 12 sept. 2026, 11:36 Actualizat 12 sept. 2026, 11:38

Lady Gaga și-a împlinit cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Vedeta a adus pe lume în mare secret primul său copil. Lady Gaga şi logodnicul ei, Michael Polansky, au fost surprinși, joi, în California, în timp ce ieșiseră la o plimbare cu bebelușul lor.

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