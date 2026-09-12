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Lady Gaga a născut în mare secret. Vedeta a adus pe lume primul ei copil

La 40 de ani, Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată /foto: Profimedia

La 40 de ani, Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată /foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 sept. 2026, 11:36
Actualizat12 sept. 2026, 11:38

Lady Gaga și-a împlinit cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Vedeta a adus pe lume în mare secret primul său copil. Lady Gaga şi logodnicul ei, Michael Polansky, au fost surprinși, joi, în California, în timp ce ieșiseră la o plimbare cu bebelușul lor.

Lady Gaga (40 de ani) și logodnicul ei, antreprenorul Michael Polansky (42 de ani), au devenit părinți pentru prima dată. Page Six a publicat în exclusivitate fotografii cu proaspeții părinți împreună cu bebelușul lor. Întreaga familie a ieșit la o plimbare în nordul Californiei. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, artista a demonstrat că se descurcă foarte bine în noul rol de mămică. În timpul plimbării, ea și-a ținut grijulie la piept bebelușul. Nu se știu informații despre sexul copilului, data la care a venit pe lume sau alte detalii legate de sarcina vedetei.

S-au logodit în martie 2024

Lady Gaga, pe numele său real Stefanie Germanotta, și Michael Polansky sunt împreună din 2020 și s-au logodit în martie 2024. În ultimele luni, cuplul a stat departe de lumina reflectoarelor, ceea ce a alimentat zvonurile că cei doi s-ar fi retras ca să se căsătorească în discreție.

„Să fiu mamă este ceea ce îmi doresc cel mai mult.”, declara vedeta, în noiembrie 2025, pentru Rolling Stone.

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