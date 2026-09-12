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Extern· 1 min citire
Lady Gaga a născut în mare secret. Vedeta a adus pe lume primul ei copil
La 40 de ani, Lady Gaga a devenit mamă pentru prima dată /foto: Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 11:36
Actualizat12 sept. 2026, 11:38
Lady Gaga și-a împlinit cel mai mare vis: acela de a deveni mamă. Vedeta a adus pe lume în mare secret primul său copil. Lady Gaga şi logodnicul ei, Michael Polansky, au fost surprinși, joi, în California, în timp ce ieșiseră la o plimbare cu bebelușul lor.
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