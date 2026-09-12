CIA a declasificat peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida şi Osama ben Laden: ce conțin acestea

CIA a declasificat vineri peste 70 de documente referitoare la gruparea jihadistă Al-Qaida și la fostul său lider, Osama ben Laden. Decizia vine la 25 de ani de la atentatele sângeroase din 11 septembrie 2001, relatează AFP.
Documentele oferă informații despre modul în care serviciile de informații americane au urmărit activitatea Al-Qaida în anii care au precedat atacurile teroriste din 11 septembrie, precum și despre informațiile disponibile în ziua de după atentate.
Publicarea acestora oferă „o transparență fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informații din SUA, acoperind anii precedenți și ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră”, a transmis CIA într-un comunicat.
Potrivit agenției, documentele „urmăresc istoria înțelegerii fluctuante a analiștilor CIA cu privire la Al-Qaida” și eforturile acestora de a identifica planurile de atentate ale lui Osama ben Laden, în condițiile în care informațiile disponibile erau limitate, vagi și imperfecte.
Avertismente despre posibile atentate în SUA
Printre documentele declasificate se află o notă datată 10 septembrie 1998, în care CIA avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraș american”.
O altă notă, din 4 decembrie 1998, menționează că Osama ben Laden și „aliații săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion”.
Documentele declasificate readuc astfel în atenție informațiile pe care serviciile americane le aveau despre amenințarea reprezentată de Al-Qaida cu mai mulți ani înainte de atentatele din 11 septembrie 2001.
11 septembrie 2001: aproape 3.000 de oameni au murit
Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ținta a patru atentate sinucigașe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida. Atacurile s-au soldat cu moartea a aproape 3.000 de persoane și au reprezentat unul dintre cele mai grave atentate teroriste din istoria Statelor Unite.