CIA a declasificat peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida şi Osama ben Laden: ce conțin acestea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 09:04

CIA a declasificat vineri peste 70 de documente referitoare la gruparea jihadistă Al-Qaida și la fostul său lider, Osama ben Laden. Decizia vine la 25 de ani de la atentatele sângeroase din 11 septembrie 2001, relatează AFP.

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