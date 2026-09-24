Cele 5 zodii care au un suflet cald și rabdator. Sunt celebre pentru blândețea și compasiunea lor

Publicat 24 sept. 2026, 09:33 Actualizat 24 sept. 2026, 11:58

Există persoane care reușesc să aducă liniște și echilibru în jurul lor prin simpla prezență. Sunt empatice, răbdătoare și atente la nevoile celor din jur, iar în astrologie, anumite zodii sunt asociate mai des cu aceste calități. Este vorba despre Fecioara, Racul, Capricornul, Balanța și Peștii, care sunt considerate printre cele mai blânde semne zodiacale. Fiecare își exprimă însă sensibilitatea într-un mod diferit: prin fapte, protecție, stabilitate, armonie sau empatie profundă.

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