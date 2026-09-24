Sărbătoare, joi, 24 septembrie: Sfânta Muceniță Tecla și Sfântul Siluan. Cruce neagră în calendar

Publicat 24 sept. 2026, 07:22 Actualizat 24 sept. 2026, 07:26

Sfinții Tecla și Siluan Athonitul sunt pomeniți în calendarul ortodox la 24 septembrie, zi în care Biserica îi cinstește pentru mărturia lor de credință și pentru viața dedicată lui Dumnezeu.

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