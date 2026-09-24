Sărbătoare, joi, 24 septembrie: Sfânta Muceniță Tecla și Sfântul Siluan. Cruce neagră în calendar

Sfinții Tecla și Siluan Athonitul sunt pomeniți în calendarul ortodox la 24 septembrie, zi în care Biserica îi cinstește pentru mărturia lor de credință și pentru viața dedicată lui Dumnezeu.
Cine a fost Sfânta Muceniță Tecla
Sfânta Muceniță Tecla este una dintre cele mai cunoscute femei din tradiția creștină timpurie. Considerată prima femeie martiră pentru Hristos, ea este cinstită de Biserică drept „întocmai cu Apostolii”, pentru râvna cu care a mărturisit credința creștină și pentru lucrarea sa de propovăduire.
Tecla s-a născut în cetatea Iconiu, într-o familie de păgâni. Potrivit tradiției, era logodită cu Tamir, un tânăr provenit dintr-o familie înstărită. Viața ei avea să se schimbe radical după sosirea în Iconiu a Sfântului Apostol Pavel, care venise să vestească Evanghelia împreună cu Sfântul Apostol Varnava.
Timp de trei zile și trei nopți, Tecla a ascultat învățăturile Sfântului Pavel. Cuvintele apostolului au determinat-o să îmbrățișeze creștinismul și să aleagă o viață dedicată credinței și fecioriei, renunțând astfel la căsătoria pe care o avea în vedere.
Hotărârea tinerei a stârnit furia familiei. Mama sa a încercat prin violență și înfometare să o determine să renunțe la credință. Văzând că Tecla rămâne neclintită, a dus-o înaintea autorităților și a cerut pedepsirea ei. Tânăra a fost condamnată să fie arsă pe rug, însă, potrivit tradiției creștine, a scăpat nevătămată din foc.
Tecla, prigonită pentru credință
După această încercare, Sfânta Tecla l-a urmat pe Sfântul Apostol Pavel până la Antiohia. Aici, un tânăr care își dorea să o ia de soție și a fost refuzat a denunțat-o autorităților pentru faptul că era creștină.
Tecla a fost din nou supusă unei pedepse. A fost aruncată înaintea fiarelor, însă, potrivit tradiției, animalele nu i-au făcut niciun rău.
După ce a primit binecuvântarea Sfântului Apostol Pavel, Tecla s-a retras într-un loc pustiu, în zona localității Maloula, din Siria. Acolo și-a continuat viața în rugăciune și slujire.
Tradiția Bisericii spune că Dumnezeu i-a dăruit Sfintei Tecla harul vindecării. Numeroși oameni ar fi venit la peștera în care se retrăsese, căutând ajutor și tămăduire pentru bolile lor.
Prezența și lucrarea ei au stârnit însă din nou împotrivire. Vrăjitorii din Maloula i-ar fi instigat pe localnici împotriva sa. Pentru a scăpa de cei care voiau să-i facă rău, Tecla s-a rugat lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, în urma rugăciunii sale, stânca s-a despicat, devenind locul în care sfânta și-a găsit sfârșitul.
Numele Sfintei Tecla a rămas legat de localitatea Maloula, unde tradiția creștină păstrează memoria peșterii și a locului asociat vieții sale.
Sfântul Siluan Athonitul, prăznuit în aceeași zi. Cine a fost el?
Pe 24 septembrie este pomenit și Sfântul Siluan Athonitul, unul dintre cunoscuții părinți duhovnicești ai Muntelui Athos.
Sfântul Siluan s-a născut în anul 1866, în regiunea Tambov din Rusia, într-o familie de creștini. La vârsta de 26 de ani, în urma unei experiențe duhovnicești pe care tradiția o leagă de mustrarea primită de la Maica Domnului pentru felul în care își trăia viața, a luat hotărârea de a se dedica în întregime lui Dumnezeu.
A plecat la Sfântul Munte Athos și a intrat în obștea Mănăstirii Sfântul Pantelimon. Aici și-a petrecut restul vieții în rugăciune, ascultare și nevoință monahală, devenind cunoscut pentru învățăturile sale despre smerenie, iubirea aproapelui și rugăciunea pentru întreaga lume.
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sursa: crestinortodox