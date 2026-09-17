Sporurile de confidențialitate din casele de pensii, în atenția Curții de Conturi. Sindicat: „Nu au fost acordate discreționar”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 13:14

Curtea de Conturi a constatat că unele case teritoriale de pensii au plătit sporuri de confidențialitate care nu erau prevăzute de legislația salarizării din fonduri publice. Sindicatul angajaților susține însă că drepturile au fost acordate în baza unor hotărâri judecătorești și nu prin decizii discreționare.

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