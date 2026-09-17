Tinmar Energy câștigă, în fond, procesul cu ANRE privind amenda pentru pretinsă manipulare a pieței de energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 07:47

Tinmar Energy a câștigat, în fond, procesul cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în urma soluției pronunțate astăzi, 16 septembrie 2026, de Curtea de Apel București. Instanța a admis plângerea formulată de Tinmar Energy și a anulat Decizia prin care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sancționase compania pentru o pretinsă manipulare a pieței de energie.

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