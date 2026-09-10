Gondola din Sinaia, oprită din cauza lucrărilor la hotelul familiei fostului liberal Dan Radu Rușanu

Controverse la Sinaia, după ce Gondola Sinaia ar fi fost oprită în urma unei alunecări de teren produse lângă unul dintre piloni. Incidentul ar fi avut legătură cu șantierul unui hotel construit pe un teren al companiei International SA, deținută majoritar de familia fostului liberal Dan Radu Rușanu, conform Realitatea PLUS.
De ce a fost oprită Gondola Sinaia?
Au ieșit la iveală controverse uriașe! Gondola Sinaia ar fi fost oprită din cauza construcției unui hotel al familiei lui Dan Radu Rușanu, fostul membru PNL. A avut loc o alunecare de teren lângă unul dintre pilonii gondolei, care ar fi fost provocată chiar de șantierul acestei construcții de lux. Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Dan Rușanu le-a trimis jurnaliștilor un articol care susține că existau probleme în ceea ce privește gondola Sinaia încă de acum 15 ani.
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Vlad Oprea, primarul din Sinaia care a strâns o avere impresionantă și are inclusiv un castel în Franța, a făcut anunțul pe rețelele sociale. "Evident, cei care au produs această pagubă vor suporta consecințele legii." - a mai transmis edilul. Mai mult, Vlad Oprea a declarat că lucrările la proiectul de lux al fostului liberal Dan Rușanu au fost sistate.
Au avut loc măsurători și săptămâna trecută, în urma cărora s-a constatat că au avut loc deplasări semnificative din cauza lucrărilor.
Conform planului urbanistic al acestui teren, care a fost publicat de Primăria Sinaia în 2024, exista o limită de protecție impusă de Transgaz în apropierea stâlpilor. Acest teren ține de firma International SA, care este deținută în proporție de peste 91% de către Anca Daniela Rușanu, soția fostului liberal Dan Rușanu, și alți membri ai familiei. În 2025, compania International SA a înregistrat o cifră de afaceri de peste 42 de milioane de lei și un profit de peste 13 milioane de lei. Pe parcursul anului trecut, societatea a avut în medie puțin peste 100 de angajați.
Cine este Dan Radu Rușanu și ce legături a avut cu PNL?
Dan Rușanu a fost un membru controversat al Partidului Național Liberal, prin prisma căruia a obținut funcția de președinte al Autorității de Supraveghere Financiară în 2013. La doar un an distanță, acesta a fost arestat preventiv într-un dosar de corupție legat de compania de asigurări Carpatica Asig. În urma scandalului, Rușanu a demisionat din funcția de conducere. Însă, a fost achitat definitiv de către instanță.