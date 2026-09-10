Gondola din Sinaia, oprită din cauza lucrărilor la hotelul familiei fostului liberal Dan Radu Rușanu

Publicat 10 sept. 2026, 14:32 Actualizat 10 sept. 2026, 14:36 Sursă Realitatea PLUS

Controverse la Sinaia, după ce Gondola Sinaia ar fi fost oprită în urma unei alunecări de teren produse lângă unul dintre piloni. Incidentul ar fi avut legătură cu șantierul unui hotel construit pe un teren al companiei International SA, deținută majoritar de familia fostului liberal Dan Radu Rușanu, conform Realitatea PLUS.

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