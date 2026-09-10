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Politica· 2 min citire

Dominic Fritz îl atacă pe Nicușor Dan: USR nu va vota un premier independent

Dominic Fritz/ Colaj foto

Dominic Fritz/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 13:13
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz îl atacă pe președintele Nicușor Dan și spune că nu va vota viitorul Guvern! Într-un interviu, liderul USR l-a acuzat pe președinte că a favorizat PSD și a recunoscut că partidul pe care îl conduce nu mai are o relație bună cu șeful statului. În plus, useriștii resping și premierul preferat de președinte. Fritz a transmis că USR nu va vota un premier independent și că preferă să se ajungă la alegeri anticipate.

Dominic Fritz: Desigur, au fost momente în care echidistanța președintelui a fost percepută ca o încurajare pentru PSD.

Din punctul meu de vedere, există situații în care echidistanță tot înseamnă că, de fapt, susți implicit sau explicit o anumită parte a scenei politice. Evident că există și momente în care mi-aș fi dorit ca președintele să exprime mai clar care este opțiunea lui.

Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna, în realitate, că noi ajutăm Rusia. La fel și aici: eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD ca o încurajare să meargă înainte.

Moderator: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?

Dominic Fritz: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum.

Moderator: USR ar susține un premier independent, mă refer la Luca Niculescu, de exemplu?

Dominic Fritz: Nu există un premier independent. Este o sintagmă fără niciun fel de sens.

Moderator: Apolitic?

Dominic Fritz: Nici apolitic nu există. Un premier este dependent de partidele din Parlament care îl susțin, de voturile din Parlament, care sunt partide politice. Deci nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic și este absolut exclus să susținem un premier care e dependent de PSD.

Din punctul meu de vedere, dacă nu există altă variantă, trebuie să avem alegeri anticipate. Lumea s-a săturat de situația asta, lumea simte deja efectele crizei declanșate de PSD și tocmai de aceea cred că este momentul, dacă cei responsabili de criză nu au soluții, să dăm înapoi puterea în mâinile oamenilor.

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