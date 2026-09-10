Dominic Fritz îl atacă pe Nicușor Dan: USR nu va vota un premier independent

Publicat 10 sept. 2026, 13:13 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz îl atacă pe președintele Nicușor Dan și spune că nu va vota viitorul Guvern! Într-un interviu, liderul USR l-a acuzat pe președinte că a favorizat PSD și a recunoscut că partidul pe care îl conduce nu mai are o relație bună cu șeful statului. În plus, useriștii resping și premierul preferat de președinte. Fritz a transmis că USR nu va vota un premier independent și că preferă să se ajungă la alegeri anticipate.

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