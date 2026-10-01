Rusia răspunde Ungariei și expulzează mai mulți diplomați maghiari. Au la dispoziție două săptămâni să părăsească teritoriul țării

Rusia va expulza un număr nespecificat de diplomați maghiari, ca măsură de reciprocitate, a anunțat joi Ministerul rus de Externe. Decizia vine după ce Ungaria a expulzat, luna trecută, 10 diplomați ruși, relatează Reuters.
Diplomații au la dispoziție două săptămâni să părăsească Rusia
”Ca măsură de reciprocitate, un grup de membri ai personalului Ambasadei Ungariei la Moscova şi ai Consulatelor Generale ale Ungariei din Sankt Petersburg şi din Kazan trebuie să părăsească teritoriul Federaţiei Ruse în termen de două săptămâni”, a declarat ministerul.
Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a transmis, la rândul său, că ia act de decizia Moscovei și a subliniat că Budapesta nu dorește o amplificare a tensiunilor diplomatice.
”Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor diplomatice”, a menționat Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei.
Autoritățile maghiare i-au acuzat pe diplomații ruși expulzați că au desfășurat activități incompatibile cu statutul lor diplomatic, o formulare folosită frecvent pentru a descrie suspiciuni de spionaj.
Schimbare de direcție în politica externă de la Budapesta
Decizia este prezentată drept un semnal al schimbării de direcție în politica externă a Ungariei, după plecarea de la putere a lui Viktor Orbán, care a condus țara timp de 16 ani și a pierdut alegerile din aprilie 2026.
În timpul mandatului său, Orbán a menținut relații apropiate cu președintele rus Vladimir Putin, inclusiv după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Ungaria a continuat, de asemenea, să importe petrol și gaze rusești, în pofida sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.
Noul premier, Peter Magyar, și guvernul său de centru-dreapta au declarat în repetate rânduri că principalele alianțe ale Ungariei sunt Uniunea Europeană și NATO. Executivul de la Budapesta susține că urmărește, totodată, să refacă încrederea afectată în perioada guvernării lui Orbán.