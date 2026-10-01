Rusia răspunde Ungariei și expulzează mai mulți diplomați maghiari. Au la dispoziție două săptămâni să părăsească teritoriul țării

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 19:06

Rusia va expulza un număr nespecificat de diplomați maghiari, ca măsură de reciprocitate, a anunțat joi Ministerul rus de Externe. Decizia vine după ce Ungaria a expulzat, luna trecută, 10 diplomați ruși, relatează Reuters.

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