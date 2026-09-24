Rusia ar putea lansa curând un atac împotriva unui stat NATO. Un serviciu de informații trage un semnal de alarmă

Serviciile daneze de informații avertizează că riscul unui atac limitat al Rusiei asupra unui stat NATO este scăzut, dar în creștere. Evaluarea apare în ziua în care Polonia anchetează un incendiu la o stație care folosește sisteme Starlink.
Serviciul danez de informații pentru apărare avertizează că Rusia și-ar putea intensifica acțiunile hibride împotriva statelor occidentale în următoarele luni. În evaluarea publicată joi, 24 septembrie, instituția descrie drept „scăzut, dar în creștere” riscul unui atac militar limitat asupra unuia sau mai multor state NATO care se învecinează cu Rusia. Avertismentul nu înseamnă că un atac este considerat iminent sau inevitabil.
Ce scenarii ia în calcul Danemarca
Potrivit raportului, un atac limitat ar putea viza infrastructura esențială pentru sprijinirea Ucrainei, prin lovituri izolate cu arme cu rază lungă. Un alt scenariu este trimiterea unui număr redus de militari într-un stat NATO vecin cu Rusia, posibil fără însemne care să le indice apartenența. Serviciul danez menționează și posibilitatea unei operațiuni sub steag fals, în care ar fi folosite drone fabricate în Ucraina.
Instituția consideră că Moscova ar putea urmări să redirecționeze resursele europene de la sprijinul acordat Ucrainei și să provoace divergențe în interiorul NATO cu privire la răspunsul comun. În același timp, raportul precizează că nu există indicii privind pregătirea unei invazii de amploare a unui stat membru, scenariu apreciat drept „foarte puțin probabil”, deși nu este exclus complet.
Incendiu la o stație din Polonia
Evaluarea daneză a fost publicată în aceeași zi în care autoritățile poloneze investighează incendiul izbucnit la o stație de comunicații prin satelit din Wola Krobowska, în voievodatul Mazovia.
Vicepremierul Krzysztof Gawkowski a numit incidentul un „act de sabotaj” și a declarat că focul ar fi fost provocat pentru a scoate stația din funcțiune și a perturba accesul la internet al unor instituții, inclusiv al armatei ucrainene. Stația folosește sisteme SpaceX pentru conectivitatea prin terminale Starlink și este în prezent operațională.
Autorul incendiului nu a fost stabilit. Gawkowski a spus că există indicii care ar plasa incidentul în tiparul atacurilor hibride atribuite Rusiei, însă ancheta continuă. Premierul Donald Tusk a cerut prudență în calificarea definitivă a incidentului drept sabotaj înainte de stabilirea tuturor faptelor.
Riscul atacurilor hibride
Serviciul danez estimează că Rusia va desfășura atacuri hibride mai frecvente, cu efecte potențial mai grave pentru țările vizate. Raportul evocă atacuri cibernetice capabile să blocheze servicii esențiale și acte de sabotaj care ar putea provoca victime. Astfel de operațiuni diferă de un atac militar convențional, dar pot afecta infrastructura și pot pune presiune pe guverne.
Evaluarea atrage atenția și asupra riscului unui calcul greșit: Rusia ar putea recurge la o acțiune limitată dacă ar crede că statele NATO nu vor răspunde împreună, mai ales în cazul în care ar considera nesigur sprijinul Statelor Unite pentru aliații europeni. Raportul prezintă această posibilitate ca pe un risc, nu ca pe o decizie deja luată de Moscova.