Rusia ar putea lansa curând un atac împotriva unui stat NATO. Un serviciu de informații trage un semnal de alarmă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 24 sept. 2026, 20:41

Serviciile daneze de informații avertizează că riscul unui atac limitat al Rusiei asupra unui stat NATO este scăzut, dar în creștere. Evaluarea apare în ziua în care Polonia anchetează un incendiu la o stație care folosește sisteme Starlink.

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