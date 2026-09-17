O fetiță de aproape doi ani s-a înecat cu mâncare într-un bloc din Florești. Pompierii au ajuns în mai puțin de două minute

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 21:22

Intervenție contracronometru în localitatea Florești, județul Cluj. O fetiță în vârstă de mai puțin de doi ani s-a înecat cu mâncare și a rămas fără reacție, iar salvarea ei a fost posibilă datorită intervenției rapide a pompierilor aflați în apropiere.

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