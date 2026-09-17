O fetiță de aproape doi ani s-a înecat cu mâncare într-un bloc din Florești. Pompierii au ajuns în mai puțin de două minute

Intervenție contracronometru în localitatea Florești, județul Cluj. O fetiță în vârstă de mai puțin de doi ani s-a înecat cu mâncare și a rămas fără reacție, iar salvarea ei a fost posibilă datorită intervenției rapide a pompierilor aflați în apropiere.
Incidentul s-a produs într-un bloc situat în vecinătatea Punctului de Lucru Florești al ISU Cluj. În timpul programului de serviciu, salvatorii au auzit strigătele disperate ale unor persoane din imobil și și-au dat seama că este nevoie urgentă de ajutor.
Fără să mai aștepte sosirea echipajelor specializate, pompierii au ieșit imediat din subunitate și au pornit spre apartamentul în care se afla copilul.
Pompierii au ajuns la copil în mai puțin de două minute
Situația era critică atunci când salvatorii au ajuns la familia fetiței. Copilul se înecase cu mâncare și nu mai respira.
În mai puțin de două minute de la momentul în care au auzit strigătele, pompierii se aflau deja în apartamentul situat la ultimul etaj al blocului.
Șeful de tură a luat imediat legătura cu dispeceratul și cu medicul coordonator, în timp ce colegii săi se pregăteau să acorde primul ajutor.
Pentru eliberarea căilor respiratorii, salvatorul a efectuat manevrele specifice unei astfel de situații. Fetița a fost ținută pe antebraț, iar pompierul a aplicat lovituri controlate între omoplați.
Copila a început din nou să respire
Intervenția rapidă a dat rezultate. La scurt timp, au apărut primele semne că starea micuței se îmbunătățește.
Copilul a început să respire și treptat și-a revenit, în timp ce pompierii au continuat acordarea primului ajutor și au menținut legătura cu echipele medicale.
La fața locului au ajuns ulterior și echipajele SMURD, care au preluat cazul. Medicul și paramedicii au evaluat și stabilizat fetița, după care aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și monitorizare.
Pompierii au primit ulterior vestea că fetița este bine
Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au relatat cazul într-o postare publicată pe rețelele sociale și au subliniat rapiditatea intervenției salvatorilor.
„Colegii noştri de la Punctul de Lucru Floreşti, ISU Cluj, nu vor uita prea curând tura de serviciu de ieri. Părea o zi obişnuită, când pompierii din subunitate au fost alertaţi de strigătele disperate ale unor femei aflate în blocul vecin. O fetiţă de nici doi ani se înecase cu mâncare şi nu mai respira.
Reprezentanţii instituţiei povestesc că în acel moment salvatorii au trebuit să acţioneze. ”Pompierii au ieşit din subunitate şi în mai puţin de două minute erau deja la apartamentul familiei de la ultimul etaj, unde au găsit copilul în stare critică (...) Şeful de tură a luat imediat legătura cu dispeceratul şi cu medicul coordonator, iar în acelaşi timp a efectuat manevrele vitale de eliberare a căilor aeriene. A ţinut fetiţa pe antebraţ şi a lovit-o, cu grijă, între omoplaţi. În scurt timp, au apărut şi primele semne pozitive”, au declarat pompierii.