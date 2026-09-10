Anca Alexandrescu: „Vor pune, până la urmă, un guvern chinuit, nu știu dacă va rezista”
Anca Alexandrescu
Astăzi am lucrat în două schimburi. Odată la ora 12 m-am dus peste Ciucu la primărie, dar nu l-am gasit, și acum seara, am venit și la schimbul de seară, ca să spun așa. M-am dus la primărie, am promis că o să mă întorc în stradă și am să fac lucrul acesta săptămânal. Nu l-am găsit pe Ciucu la primărie, deși are control judiciar, a cerut din nou, după ce a fost în vacanță în Portugalia, a cerut din nou să plece, înțeleg că nu la Bruxelles, așa cum ne spusese de la primăria capitalei, ci la Mastricht a fost domnul Ciucu. Ocupat are, are multă treabă, face treabă pentru București, nu vedeți, în loc să-și dea demisia și să plece de acolo până când se vor lămuri lucrurile pe care le are cu acel dosar și are probleme foarte mari.
Nu mai vorbesc în seara asta despre acest lucru. O să vorbim des despre haosul din București. De altfel, îl vedeți și dumneavoastră. Cei care circulați în fiecare zi în transportul în comun, pe stradă, peste tot pe unde mergeți, este un haos. Stați că o să vină acum și se răcește și afară, iar o să fie probleme cu căldura. Nimic din ce a promis nu face.
Știu că, iarăși, sunt haterii de serviciu, v-am spus, puteți să scriți orice, că nu mai citesc, nu mă interesează nici pe TikTok, deci nici nu mai deschid TikTok-ul, nu mă interesează, decât dacă îmi trimit niște materiale cu oameni care chiar au probleme și să le arăt la televizor.
Nu vor fi alegeri anticipate. Asta este realitatea. Vor pune, până la urmă, un guvern chinuit, nu știu dacă va rezista, dar probabil că vor trage de el cât vor putea de mult.
Dacă vor face guvernul, nici nu vor mai avea interes să iasă de la guvernare PSD-ul și celelalți, pentru că trebuie sărepare niște lucruri pe care le-au stricat tot ei, că nu altcineva le-a stricat, în perspectiva legilor din 2028. Acum, eu îi aud pe unii care spun, ”domne, să nu intre AUR-ul la guvernare, că ăștia care cer că AUR-ul să intre cu PSD-ul la guvernare sunt niște trădători”. O să vă explic de ce insist eu să intre AUR-ul la guvernare.
Pentru că, așa cum am susținut înainte, trebuie să pui piciorul. E foarte bine că au luat televiziunea română. Din punctul meu de vedere ar trebui să ia și mai multe lucruri ca să-și consolideze poziția. Dar, eu cred că în 2028, din punct de vedere economic, va fi și mai rău dacă AUR-ul nu intra acum la guvernare. Adică, intrarea la guvernare a AUR-ului alături de PSD, în primul rând, ar tempera eventuale alte măsuri împotriva românilor, o dată, doi, ar ajuta prezența AUR-ului să repare măcar o parte din nenorocile pe care le-a făcut Bolojan. Asta este gândirea mea.
În 2028, perspectivele sunt ca lucrurile să arate mult mai rău. Sau nu. Există și cealaltă variantă. Dacă nu intră acum și așteaptă până la alegerile din 2028, este posibil ca o parte din electoratul pe care l-a luat de la PSD, în urma unor măsuri pe care PSD-ul le va lua, pentru că vă dați seama că au tot interesul să-și recupereze, ați văzut că sunt în sondaje sub 20%, și au forță ca partid, este cel mai mare partid din România și au o putere de organizare cum niciun alt partid nu are, s-ar putea să recupereze o parte din electorat. În egală măsură, așa cum v-am mai spus, sunt anumite interese care își doresc să spargă valul suveranist și este posibil ca până în 2028 să mai apare alte partidulețe care să ciupească voturi de la AUR, din diverse motive. Vor fi oameni nemulțumiți care nu se vor regăsi în politica pe care o face AUR, în promisiuni, în fine, din diverse motive.
Nu știu ce se va întâmpla cu legătura dintre George Simion și Călin Georgescu, pentru că am văzut, am văzut, nu dau cu parul, nu comentez, nu trag nicio concluzie, că la ultimele ieșiri ale domnului Georgescu n-au mai fost nici steaguri AUR, nici tricouri AUR. Ceva s-a schimbat. Habar n-am de ce, poate că e o strategie, nu știu, dar sunt niște semne de întrebare.
Nu știu ce se va întâmpla cu relația lor. Dar e posibil ca a miza totul pe 2028 să nu fie neapărat cartea câștigătoare. Am învățat de atâția ani de zile în politică că niciodată socotearea de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și în politică este posibil absolut orice. Poate că anumite alianțe care acum par imposibile vor fi posibile doar de dragul de a ține AUR-ul în afara puterii.
Eu vă spun care sunt perspectivele. Sigur că ceea ce s-a întâmplat în Germania, ceea ce se va mai întâmpla pentru că vor mai câștiga cei de la AFD și în alte landuri. Am văzut că astăzi partidul BSV a anunțat că va da voturile pentru Saxonia celor de la AFD, deci este foarte clar că vor guverna în landul Saxonia. Probabil că se va întâmpla și în Franța. Nu știm exact. Marine Le Pen este favorită în momentul de față. Probabil că se va mai întâmpla și în altă parte în Europa. Dar asta nu garantează o victorie în 2028.
Am văzut sondajul de astăzi și tin să cred că cifrele sunt oarecum aproape de adevăr. Am zis oarecum pentru că e posibil că AUR-ul să aibă mai mult în sondaje, iar ceilalți care sunt acum la putere să aibă mai puțin. Știți că este marja de plus-minus 3% și în acest sondaj cu care pot jongla. De ce cred că lucrurile sunt oarecum apropiate de adevăr? Pentru că sondajul este făcut de Remu Ștefureac, care este omul, știți, v-am spus, a fost crescut de George Maior, a lucrat în anturajul și al lui Victor Ponta, deci este în acea gașcă.
Eu, de exemplu, eu, n-aș miza totul pe 2028. Așa gândesc eu. Adică eu cred că în politică trebuie să folosești fiecare moment pentru a pune mâna pe putere, pentru că până la urmă ăsta este scopul partidelor politice. Dar asta nu înseamnă să trădezi, dimpotrivă. Adică eu cred că cetățenii care își au investit în crederea în tine și care te-au votat așteaptă să le și livrezi ceva înapoi. Nu doar promisiuni și lozingi, cum am mai spus de altfel.
Și sunt convinsă că, și am văzut de fapt, că foarte mulți oameni au început să se sature de aceste promisiuni și de lozinci. Bine, pe de altă parte, nici acești oameni nu ies în stradă. Toți stau bine mersi în fața rețelelor sociale în continuare și în fața televizorului și ne critică pe noi presa, îi critică pe politicieni. Dacă vreți să se întâmple ceva acum, trebuie să acționați și voi.
O să vedem săptămâna viitoare, pe 15 septembrie, când fermierii vin la București, dacă vor ieși un număr suficient de mare de români în stradă.
Eu nu cred că Nicușor Dan va declanșa vreodată alegerile anticipate și este acoperit de Constituție, pentru că Constituția spune foarte clar: poate dizolva. Nicușor Dan știe foarte clar că dacă va declanșa alegerile anticipate, un AUR cu 40% va însemna suspendarea lui 100%. Ori omul deja v-a spus că el se gândește la al doilea mandat și îl și pregătește. Deci să fii nebun să faci lucrul ăsta!
N-ai cum, adică ați văzut, acum, în momentul ăsta, AUR plus PSD fac 60% fără să clipească, dacă sunt alegeri anticipate. Dar să fim serioși, electoratul lui Nicușor Dan cu electoratul PSD-ului nu se suportă, chiar dacă pare sau există un anumit echilibru în relația dintre Nicușor Dan și PSD. Sigur că l-am auzit astăzi pe domnul Fritz și pe mine mă îngrozește.
De fapt, astăzi domnul Friț a recunoscut care este politica lor și care este dezideratul lor. Lucru pe care noi de altfel l-am spus. Că ei își doresc să ia toată țara pe persoană fizică și să-și pună oameni pe cine vor ei și cum vor ei, vor ei de la justiție până în toate funcțiile din țara asta. A explicat astăzi domnul Fritz cum este cu echidistanța. Adică ei și-ar fi dorit ca Nicușor Dan pe care l-au sprijinit în detrimentul doamnei Lasconi, care intrase în turul 2 și au aplaudat după aia toți lovitura de stat, ei și-ar fi dorit ca Nicușor Dan, pentru că drept recunoștință, pentru că l-au susținut, să execute tot ceea ce își doresc ei, să le pune șefii la parchete, să le pună oamenii pe unde vor, să facă ce vor ei, când vor ei.
Același Dominic Fritz care spunea că se închide cu Nicușor Dan într-o cameră fără microfoane și vorbesc despre secretele României. Deci astăzi pentru mine a fost cea mai bună dovadă că tot ceea ce am spus noi de ani de zile s-a confirmat. Cum adică dacă noi suntem echidistanți între Rusia și Ucraina, noi am ține cu Rusia? Domnul Fritz, sigur, vorbește limba română mult mai bine decât mulți politicieni din România.
Dar sunt convinsă că are proprietatea termenilor și înțelege exact ce spune. Cum să spui așa ceva? Că sunt țări care sunt neutre, sunt țări care nu mai vor să mai participe la războiul altora. Pentru că deja le afectează țările lor și populațiile lor, lucruri care se întâmplă și în România. Însă ai noștri în continuare dau fără număr bani pe armament și vor să trimitem la comandamentul de coordonare, nu în Ucraina, ca să fie foarte clar, cei 20 de militari nu pleacă în Ucraina, asta este o dezinformare. Dar ce să caute militarii români la acest comandament de coordonare?
De ce ne mănâncă pe noi în fund să ne băgăm în ceva ce nu este al nostru? Sigur, ajutăm. Suntem vecini. Să știți că am foarte mari rezerve că dacă, Doamne ferește, situația ar fi fost altfel, Ucraina ar fi făcut pentru noi ce face România pentru Ucraina sau ce fac românii pentru ucraineni.
Îmi pun gâtul jos că nu s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, pentru că uitați-vă cum ne tratează, cu cât dispreț ne tratează Zelenskii după banii pe care i-am dat, cum vorbesc, cum se poartă cu comunitatea românească, cu preoții români. Au fost atât de multe exemple încât nu cred că mai e nevoie să mai discutăm despre asta.
Lucrurile sunt clare. O să discutăm în această seară și despre evoluția în sondaje. O să discutăm și despre ce jocuri și încrengături mai sunt.
Am un exemplu din nou de la Donald Trump de comportament de președinte așa cum mi l-am dorit eu și cum mi-l doresc în continuare. Un astfel de președinte mi-aș dori pentru România, așa cum am spus încă din 2024 și spun de ani de zile lucrul acesta.
Un președinte care să țină cu țara lui și cu cetățenii lui. Un președinte care astăzi vine și spune, sigur, într-un context electoral, poate fi interpretat ca o cumpărare de voturi, ca să spun așa, vine și spune astăzi că dacă republicanii își vor menține majoritatea în camera reprezentanților, va da fiecărui cetățean american peste 18 ani câte 5.000 de dolari din rezultatele economice pe care le-a obținut America în urma politicilor influențate de venirea lui Trump. Deciziile pe care Trump le-a luat. A spus că va da un decret prin care va acorda această sumă.
Am vorbit de nenumărate ori aici despre acest lucru. România este deținătoarea unor resurse incredibile și o să vorbim și în această seară cu Dian Popescu despre lucrul acesta, pentru că am văzut că după ce noi de luni de zile atragem atenția de ceea ce se întâmplă în zona de energie și despre proiectul de lege pe care l-au votat chiar și cei de la AUR, din păcate, prin care se stabileaște acel preț fix de cumpărare a gazelor de la OMV pentru timp de șapte ani de zile, sunt niște lucruri pe care politicienii români trebuie să le înțeleagă că nu mai pot continua așa. Și să știți, vă spun pentru a nu știu câta oară, că puterea este la voi.
Când ei vă văd că nu comentați decât pe rețelele sociale și că v-ați obișnuit inclusiv cu anularea alegerilor și au dat lovitura de stat, cu faptul că nu prezintă public rezultatele acelui raport promis de Nicușor Dan nici cu drona aia de la Constanța n-a mai venit, au trecut 100 de mii de zile de când a zis. Ne-am obișnuit cu toții, din când în când mai vorbim, suntem revoltați, dar atât. Mai vedeți pe cineva să facă vreun demers?
Apropo, îmi aduc aminte că la AUR eu am fost cea care atunci a ridicat această problemă, acea comisie care au zis eu comisie de audieri, era o doamnă, nu mai știu cum o cheamă pe doamna respectivă, mai puțin important, care i-a păcălit pe români că fac audieri în legătură cu anularea alegerilor. Ați mai auzit ceva? S-a făcut vreun raport? A existat vreo consecință în urma acelei așa zise comisii, care de fapt n-a fost comisie? Lucrurile acestea, din păcate, impactează asupra încrederii suveraniștilor.
Să știți că nu toată lumea înghite toate aceste povești. Există un procent de 10-15% care în continuare înghit lucrurile acestea. Dar oamenii cu capul la ei și cu mintea la ei înțeleg și vor ceva concret. Din acest motiv eu militez și voi merge în continuare pe această linie că AUR-ul trebuie să intre la guvernare.
AUR-ul trebuie să dea înapoi românilor toată încrederea pe care au investit-o în ultimii ani în ei și au pus speranța în ei. Așteaptă de la ei. AUR-ul poate reprezenta un factor de echilibru și o frână în calea furturilor, hoțiilor și poate o întoarcere la ceea ce ar trebui să fie guvernul în România și conducătorii României.
E un prim pas. Așa văd eu lucrurile și voi merge în continuare pe această linie.
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