Anca Alexandrescu: „Vor pune, până la urmă, un guvern chinuit, nu știu dacă va rezista”

Publicat 10 sept. 2026, 21:41 Sursă Realitatea PLUS

Astăzi am lucrat în două schimburi. Odată la ora 12 m-am dus peste Ciucu la primărie, dar nu l-am gasit, și acum seara, am venit și la schimbul de seară, ca să spun așa. M-am dus la primărie, am promis că o să mă întorc în stradă și am să fac lucrul acesta săptămânal. Nu l-am găsit pe Ciucu la primărie, deși are control judiciar, a cerut din nou, după ce a fost în vacanță în Portugalia, a cerut din nou să plece, înțeleg că nu la Bruxelles, așa cum ne spusese de la primăria capitalei, ci la Mastricht a fost domnul Ciucu. Ocupat are, are multă treabă, face treabă pentru București, nu vedeți, în loc să-și dea demisia și să plece de acolo până când se vor lămuri lucrurile pe care le are cu acel dosar și are probleme foarte mari.

Distribuie articolul