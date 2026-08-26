Anca Alexandrescu: ”România are nevoie mai mult ca oricând de unitate, de români, de conducători care iubesc țara”

Publicat 26 aug. 2026, 21:34 Actualizat 26 aug. 2026, 22:00 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, a declarat, miercuri seară, în direct la „Miza zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că presiunea reală pentru adoptarea legii ANI a venit din partea românilor și a susținut că România are nevoie de un nou guvern și de o schimbare de direcție politică și economică.

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