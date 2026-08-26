Anca Alexandrescu: ”România are nevoie mai mult ca oricând de unitate, de români, de conducători care iubesc țara”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”, a declarat, miercuri seară, în direct la „Miza zilei”, emisiune moderată de Ana Maria Păcuraru, că presiunea reală pentru adoptarea legii ANI a venit din partea românilor și a susținut că România are nevoie de un nou guvern și de o schimbare de direcție politică și economică.
”Presiunea reală a fost cea a românilor”
”Presiunea reală a fost cea a românilor. Am văzut începând de ieri până astăzi, la momentul votului, o mobilizare a românilor, care s-au săturat de aceste șmecherii, care s-au săturat de acești indivizi care au pus mâna pe România de ani de zile și nu se mai dau duși de la putere. Mă bucur foarte tare că astăzi AUR a votat această lege. Le spun un mare bravo. Îmi pare rău că nu au făcut acest lucru și la Camera Deputaților, dar niciodată nu este prea târziu”, a spus Anca Alexandrescu.
Realizatoarea TV a subliniat că miza nu se limitează la Dominic Fritz, pe care îl consideră ”un experiment pentru România”, criticând ascensiunea acestuia în politica românească.
”Acum trebuie să mergem mai departe și trebuie făcut pasul următor, pentru că este foarte clar că miza nu este doar Fritz, pe care eu îl consider un experiment pentru România și un proiect. Uitați-vă la Fritz cât de bine vorbește românește, cum a ajuns de nicăieri primarul Timișoarei, cum a ajuns președintele USR-ului și cum, iată, povestea chiar el că se vede cu Nicușor Dan săptămânal într-o cameră specială, fără microfoane, să vorbească despre secretele României. Mie mi se pare extrem de grav că un astfel de personaj a penetrat România până la cel mai înalt nivel”, a mai transmis aceasta.
”România este condusă de partidele de po locul 3 și 4”
Potrivit ei, ”suntem în situația în care de mai multe luni de zile România este condusă de două partide care au ieșit pe locul 3 și 4 la alegeri, două partide care nu au niciun fel de legitimitate în fața românilor și cel mai grav, faptul că ei nu iau decizii în favoarea românilor, ci împotriva lor”.
”De altfel am văzut și reacția de ieri de la Bruxelles, inadmisibilă. Bruxelles-ul să intervină, grupurile politice să ne spună ce ar trebui să facem noi la București cu legile și cum ar trebui să ne raportăm la un personaj politic.
Fritz, dacă ar fi avut bun-simț, ar fi plecat de bunăvoie. Iată că nu face acest lucru, cum nu face nici Bolojan. A fost nevoie de intervenția DNA-ului, în sensul că a mișcat ancheta penală în cazul dosarului în care este suspectă și doamna Cristina Trăilea, pentru a putea să scăpăm de Bolojan.
Eu sper ca în următoarele două săptămâni să avem un guvern plin și absolut toți trădătorii României să fie îndepărtați de la putere”, a mai spus prezentatoarea TV.
”România are nevoie mai mult ca oricând de unitate”
Anca Alexandrescu a ținut să precizeze faptul că România are nevoie de stabilitate și de un guvern cu puteri depline, care să pună țara pe o direcție economică și politică clară și să răspundă intereselor românilor.
”Nu știu ce s-a mai întâmplat cu demersul de suspendare a președintelui. Evident că nu vom avea alegeri anticipate, însă România are nevoie mai mult ca oricând de unitate, de români, de conducători care iubesc România și care iubesc pe români. România are nevoie astăzi de un echilibru în toate domeniile.
Te-am auzit mai devreme că vorbeai de șeful de la Nuclearelectrica, domnul Cosmin Ghiță, foarte bine conectat în America, pus încă de pe vremea lui Liviu Dragnea, un personaj bine pregătit, dar cu școala făcută la Moscova, printre altele. Nu cred că domnul Ghiță a plecat pentru o oportunitate de job. Cred că mai degrabă a plecat din cauza unui raport al Corpului de Control al primului ministru, care vorbește despre niște mășuri făcute cu acel teren de la Doicești pentru mini-reactoarele nucleare.
România are nevoie în acest moment să fie pusă pe direcție economic, dar și politic. Românii au nevoie de un guvern plin, care să le redea înapoi demnitatea și să le redea înapoi toate tăierile pe care Bolojan le-a făcut în favoarea Chișinăului și Kievului, a luat de la români ca să dea la moldoveni și la ucraineni”, a conchis realizatoarea TV.