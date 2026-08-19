Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi și românii vor dormi cu o oră mai mult

În fiecare an, toamna vine cu o veste bună pentru cei care iubesc somnul: câștigăm o oră de odihnă. În 2026, românii vor da ceasurile înapoi în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar România va reveni la ora standard.
Data exactă și cum se face schimbarea
Potrivit regulilor europene aflate în prezent în vigoare, trecerea la ora de iarnă are loc întotdeauna în ultima duminică din luna octombrie, iar pentru 2026 această dată cade pe 25 octombrie. Practic, la ora 4:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la 3:00.
Asta înseamnă că intervalul orar 3:00-4:00 se va repeta, iar noaptea respectivă va avea, în mod convențional, 25 de ore în loc de 24. Cei care lucrează în ture de noapte, călătoresc sau au programate activități chiar în acel interval ar trebui să țină cont de faptul că modificarea are loc în plină noapte.
România trece de la UTC+3 la UTC+2
Pe durata orei de vară, România funcționează după fusul orar UTC+3. Odată cu schimbarea din 25 octombrie 2026, țara revine la ora standard, UTC+2.
Consecința practică se va vedea în programul zilnic obișnuit: diminețile vor deveni mai luminoase mai devreme, în timp ce serile vor pierde din lumina naturală. Referitor la dispozitivele electronice, telefoanele, laptopurile și ceasurile inteligente își vor actualiza automat ora, atât timp cât au setările de dată, oră și fus orar corect configurate, în timp ce ceasurile mecanice sau aparatele neconectate la internet vor trebui reglate manual.
Se renunță la schimbarea orei în Europa?
Deși subiectul eliminării schimbării sezoniere a orei a revenit de mai multe ori în discuție la nivel european în ultimii ani, regula rămâne, deocamdată, neschimbată și pentru 2026. Sistemul actual din Uniunea Europeană presupune trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.
Așadar, atât timp cât nu apare o modificare legislativă la nivel european, România va continua să aplice același calendar și anul viitor. Practic, discuțiile despre renunțarea la acest sistem nu s-au concretizat încă într-o decizie oficială.
De ce se schimbă ora de două ori pe an
Mecanismul schimbării sezoniere a orei a fost gândit inițial pentru a adapta programul oficial la orele de lumină naturală disponibile de-a lungul anului. Ora de vară prelungește lumina zilei spre seară, în timp ce revenirea la ora de iarnă face ca diminețile de toamnă și iarnă să fie mai luminoase.
Cu toate acestea, sistemul a fost de-a lungul timpului subiect de dezbatere, în special din cauza posibilelor efecte asupra somnului, a programului de lucru și a rutinei zilnice a oamenilor.
Pe scurt, ce trebuie să reținem despre ora de iarnă 2026:
Data: duminică, 25 octombrie 2026
Momentul schimbării: noaptea de 24 spre 25 octombrie
Ora: 4:00 devine 3:00
Fus orar înainte: UTC+3
Fus orar după: UTC+2
Efect: se câștigă o oră de somn în noaptea schimbării
Regula aplicată: ultima duminică din octombrie
Situația la nivel european: schimbarea sezonieră a orei rămâne în vigoare
În concluzie, reținem o singură dată importantă: 25 octombrie 2026. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar ora 4:00 devine ora 3:00, oferind tuturor românilor o noapte cu o oră în plus de somn, potrivit sursei.