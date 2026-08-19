Când se trece la ora de iarnă în 2026. Noaptea în care ceasurile se dau înapoi și românii vor dormi cu o oră mai mult

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 23:52

În fiecare an, toamna vine cu o veste bună pentru cei care iubesc somnul: câștigăm o oră de odihnă. În 2026, românii vor da ceasurile înapoi în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar România va reveni la ora standard.

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