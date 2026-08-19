Ai intrat în mare ignorând semnalele salvamarilor? Amenda poate ajunge la 3.000 de lei, conform unui nou proiect de lege

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:47

Turiștii care ignoră semnalele de interdicție și intră în apă sau refuză să respecte somațiile salvamarilor ar putea plăti amenzi de până la 3.000 de lei. O propunere legislativă depusă în Parlament introduce un set mai strict de reguli pentru zonele de îmbăiere, prevederile urmând să se aplice atât pe litoral, cât și în ștranduri, parcuri acvatice, râuri și lacuri.

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