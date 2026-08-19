Bucureștenii ar putea rămâne fără metrou în septembrie. Avertismentul sindicaliștilor

Publicat 19 aug. 2026, 14:09 Sursă Agerpres

Metroul se va opri în septembrie 2026, dacă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu va plăti compensația, avertizează Sindicatul Liber din Metrou (USLM). Potrivit acrestuia, ar fi vorba de o sumă de 450 de milioane de lei.

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