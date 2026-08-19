Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici

Harghita apare într-un articol publicat de The Guardian ca una dintre regiunile montane din România care pot oferi turiștilor străini peisaje spectaculoase, natură sălbatică și experiențe autentice la prețuri mult mai mici decât cele întâlnite în Alpi sau Dolomiți.
Jurnalistul britanic Graeme Green a petrecut 12 zile în județul Harghita alături de familia sa și a parcurs mai multe zone din centrul României. De-a lungul călătoriei, acesta a descoperit Munții Gurghiului, lacuri vulcanice, păduri, sate tradiționale și zone în care fauna sălbatică este prezentă inclusiv în apropierea drumurilor.
Regiunea l-a impresionat și prin faptul că, deși oferă numeroase obiective naturale, rămâne în mare parte în afara traseelor turistice internaționale.
„Sunt locuri aici pe care nimeni nu le cunoaște”
Unul dintre localnicii întâlniți de jurnalist în Munții Gurghiului i-a rezumat într-o singură frază caracterul mai puțin cunoscut al zonei.
„Sunt locuri aici pe care nimeni nu le cunoaște”, i-a spus acesta lui Graeme Green.
Potrivit informațiilor prezentate în articolul The Guardian, aproximativ 85% dintre vizitatorii regiunii sunt români. Proporția arată cât de puțin cunoscută rămâne Harghita în rândul turiștilor străini, în ciuda peisajelor și atracțiilor naturale pe care le oferă.
Jurnalistul britanic a ales să exploreze regiunea timp de aproape două săptămâni, iar traseul său a inclus atât obiective cunoscute, cât și zone mai puțin vizitate.
O alternativă mai ieftină la Alpi și Dolomiți
Unul dintre principalele avantaje scoase în evidență de articolul britanicului este costul unei vacanțe.
Potrivit publicației britanice, o călătorie în Harghita poate fi considerabil mai ieftină decât o vacanță în Dolomiți sau în Alpii francezi și elvețieni.
În timpul circuitului său, Graeme Green a găsit unități de cazare în mai multe localități din județ la prețuri cuprinse între 43 și 87 de lire sterline pe noapte.
Nici activitățile turistice nu presupun aceleași costuri ca în marile destinații montane din vestul Europei.
O excursie pentru observarea urșilor în zone special amenajate pornește de la 25-35 de lire sterline de persoană, în timp ce o oră de caiac pe lacul Zetea costă aproximativ 6,50 lire sterline.
Întâlnirea cu urșii, printre momentele călătoriei
Fauna sălbatică este unul dintre elementele care au marcat călătoria jurnalistului britanic.
Harghita este prezentată ca o regiune cu una dintre cele mai mari densități de urși din Europa, potrivit sursei citate de The Guardian.
În timpul excursiei, Green a putut vedea urși și în cadrul unor activități organizate special pentru turiști. Cea mai memorabilă întâlnire a avut însă loc într-un context diferit.
O ursoaică împreună cu puiul său au fost văzuți deplasându-se prin pădure, în apropierea drumului.
Prezența animalelor sălbatice în astfel de zone face parte din imaginea unei regiuni în care suprafețele împădurite și habitatele naturale ocupă o parte importantă a peisajului.
Lacul Sfânta Ana și un peisaj care pare desprins din altă epocă
Traseul britanicului a inclus și Lacul Sfânta Ana, unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din Harghita.
The Guardian îl prezintă drept singurul lac vulcanic din România. În apropiere se află turbăria Mohoș, o altă zonă inclusă în circuit.
Jurnalistul descrie locul prin imaginea unei lumi care pare desprinsă dintr-o perioadă foarte îndepărtată.
„Unde copacii și flora deosebită ne dau senzația că ne-am întors în era glaciară”, notează acesta în relatarea sa.
Călătoria a continuat spre Lacul Roșu și Cheile Bicazului, unde drumul trece printre pereții masivi de calcar ai defileului.
Pe traseu a fost inclus și Castelul Lázár, după care jurnalistul și familia sa au continuat călătoria spre nordul județului.
Harghita Mădăraș, la peste 1.800 de metri
Un alt punct important al circuitului a fost Harghita Mădăraș.
Graeme Green a urcat până la altitudinea de 1.801 metri, însă condițiile meteorologice nu i-au permis să admire panorama pe care o aștepta.
În momentul în care a ajuns pe vârf, ploaia și norii acoperiseră priveliștea.
Călătoria s-a încheiat cu o activitate mult mai relaxată, pe lacul Zetea. Jurnalistul a ieșit cu caiacul pe apa lacului, înconjurat de păduri.
Zona oferă și posibilitatea unor întâlniri neașteptate cu fauna locală. Potrivit relatării sale, urșii ajung uneori până la malul lacului pentru a bea apă.
O altă imagine a Transilvaniei
Prin experiența prezentată, The Guardian propune și o perspectivă diferită asupra Transilvaniei.
Imaginea regiunii este asociată frecvent în rândul turiștilor străini cu Dracula, castelele și legendele despre vampiri. Circuitul realizat de jurnalistul britanic pune însă accentul pe o altă parte a zonei.
În locul obiectivelor turistice aglomerate, apar în prim-plan pădurile întinse, munții, lacurile, animalele sălbatice și satele tradiționale.
Harghita este prezentată astfel ca o destinație în care turiștii pot descoperi o parte mai puțin cunoscută a Transilvaniei, dar și o alternativă la destinațiile montane consacrate din Europa de Vest.
Iar prețurile menționate în timpul călătoriei se află mult sub cele întâlnite în multe dintre zonele turistice din Alpi și Dolomiți.