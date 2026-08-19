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Social· 1 min citire
Criză de apă în România: Peste 100 de comunități au restricții din cauza secetei
Secetă
Publicat19 aug. 2026, 10:05
SursăRealitatea PLUS
Este disperare în rândul oamenilor! Peste 100 de comunități au, în acest moment, restricții la furnizarea apei, pe fondul secetei prelungite. Anunțul este trimis chiar de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Autoritățile spun că situația este agravată de lipsa investițiilor și susține că strategia națională pentru gestionarea secetei este blocată de ani de zile.
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