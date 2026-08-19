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Deținut evadat de pe un șantier din Baia Mare. Le-ar fi spus colegilor de celulă că merge acasă "să-și omoare soția"

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:51

Un deținut care lucra pe un șantier din Baia Mare a evadat, miercuri, de la punctul de lucru amenajat la Liceul „Racoviță”. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Baia Mare, bărbatul le-ar fi spus unor colegi de detenție că intenționează să meargă acasă pentru a-și ucide soția. Aten'ie, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

Bărbatul a evadat miercuri, în jurul orei 13:30, de la punctul de lucru de la Liceul „Racoviță”, a precizat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos. Potrivit acestuia, în discuțiile purtate cu alți deținuți înainte de evadare, bărbatul ar fi afirmat că „merge acasă să-și omoare soția”.

Soția deținutului le-ar fi spus autorităților că, marți, a avut o ceartă la telefon cu acesta, după ce bărbatul i-ar fi reproșat că nu și-a văzut copiii de aproximativ patru luni.

Cum poate fi recunoscut

La momentul evadării, bărbatul purta un tricou negru și pantaloni mov închis. Acesta este tuns scurt și are barbă. Autoritățile desfășoară verificări pentru localizarea și prinderea deținutului.

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