Deținut evadat de pe un șantier din Baia Mare. Le-ar fi spus colegilor de celulă că merge acasă "să-și omoare soția"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 14:51

Un deținut care lucra pe un șantier din Baia Mare a evadat, miercuri, de la punctul de lucru amenajat la Liceul „Racoviță”. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Baia Mare, bărbatul le-ar fi spus unor colegi de detenție că intenționează să meargă acasă pentru a-și ucide soția. Aten'ie, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

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