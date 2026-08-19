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Arsenal din Al Doilea Război Mondial la Tușnadu Nou: Pirotehniștii au ridicat 82 de bombe neexplodate

Pirotehniștii au ridicat 82 de bombe neexplodate. Foto/ISU

Pirotehniștii au ridicat 82 de bombe neexplodate. Foto/ISU

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 18:04

Pericol uriaș evitat la Tușnadu Nou, în județul Harghita. Echipele de pirotehniști din cadrul ISU au intervenit miercuri pentru neutralizarea și transportarea a 82 de bombe de aruncător găsite într-o zonă împădurită din apropierea localității.

Pirotehniștii din cadrul ISU Harghita au intervenit prompt la fața locului, mobilizând o autospecială special echipată pentru manipularea și transportul substanțelor periculoase. Elementele de muniție, care provin cel mai probabil din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost ridicate fără incidente și mutat în condiții de maximă siguranță într-un depozit specializat, unde urmează să fie distruse sub control.

În urma acestui eveniment, salvatorii reamintesc regulile stricte de siguranță pe care cetățenii trebuie să le respecte în cazul unor găsiri similare.

Reguli esențiale la descoperirea muniției neexplodate

Pentru evitarea unor tragedii, autoritățile solicită populației să aplice un protocol clar în momentul identificării elementelor suspecte de muniție:

  • Apel imediat la 112: Orice descoperire de acest tip trebuie semnalată de urgență serviciilor de intervenție.

  • Manevrarea este strict interzisă: Este complet interzisă atingerea, lovirea, mutarea din loc sau transportarea elementelor pirotehnice.

  • Securizarea perimetrului: Zona în care se află muniția trebuie marcată vizibil și izolată până la sosirea echipajelor specializate.

  • Responsabilitatea autorităților locale: Primăriile și administrațiile locale sunt obligate să sprijine misiunea pirotehnică, să asigure paza perimetrului și să informeze locuitorii din apropiere cu privire la potențialul pericol.

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