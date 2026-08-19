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Arsenal din Al Doilea Război Mondial la Tușnadu Nou: Pirotehniștii au ridicat 82 de bombe neexplodate
Pirotehniștii au ridicat 82 de bombe neexplodate. Foto/ISU
Pericol uriaș evitat la Tușnadu Nou, în județul Harghita. Echipele de pirotehniști din cadrul ISU au intervenit miercuri pentru neutralizarea și transportarea a 82 de bombe de aruncător găsite într-o zonă împădurită din apropierea localității.
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