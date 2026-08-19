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Social· 2 min citire
Planul diabolic al bărbatului care a vrut să-și omoare soția. A lovit-o de două ori cu mașina
Incident în Galați
Publicat19 aug. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS
Apar noi informații în cazul femeii din Galați care a fost călcată cu mașina pe trecerea de pietoni, în mod intenționat, chiar de propriul soț. Bărbatul, ar fi încercat de două ori să o ucidă, după ce s-au certat și femeia a coborât din mașină. Cristian și Diana erau căsătoriți de aproximativ 10 ani și au împreună două fetițe. Cei doi se aflau în plin proces de divorț, iar anchetatorii susțin că bărbatul ar fi vrut să se răzbune pe mama copiilor săi. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!
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