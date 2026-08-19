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Planul diabolic al bărbatului care a vrut să-și omoare soția. A lovit-o de două ori cu mașina

Incident în Galați

Incident în Galați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS

Apar noi informații în cazul femeii din Galați care a fost călcată cu mașina pe trecerea de pietoni, în mod intenționat, chiar de propriul soț. Bărbatul, ar fi încercat de două ori să o ucidă, după ce s-au certat și femeia a coborât din mașină. Cristian și Diana erau căsătoriți de aproximativ 10 ani și au împreună două fetițe. Cei doi se aflau în plin proces de divorț, iar anchetatorii susțin că bărbatul ar fi vrut să se răzbune pe mama copiilor săi. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi erau căsătoriți de 10 ani și aveau împreună două fetițe

Cristian, în vârstă de 42 de ani și Diana, în vârstă de 37 de ani erau căsătoriți de aproximativ 10 ani și au împreună două fetițe. Cei doi se aflau în plin proces de divorț, iar anchetatorii susțin că bărbatul ar fi vrut să se răzbune pe soția sa. După ce femeia a coborât din mașină, agresorul a mers aproximativ 200 de metri, apoi a întors și a revenit pe contrasens.

Când și-a văzut soția pe trecerea de pietoni, a accelerat și a lovit-o intenționat. Femeia a fost lovită puternic, însă bărbatul nu s-ar fi oprit aici. A intrat într-o mașină parcată pe trotuar, a întors și a încercat să lovească victima pentru a doua oară. Un șofer care oprise în apropierea trecerii și mai mulți martori au intervenit și l-au imobilizat.

Polițiștii au constatat că bărbatul era băut. Testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ. Femeia a fost transportată la spital în stare conștientă, după ce a suferit multiple contuzii. Din fericire, rănile suferite nu i-au pus viața în pericol.

Bărbatul a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor. Polițiștii au emis și un ordin de protecție, astfel că acesta nu mai are voie să se apropie de soția pe care ar fi încercat să o ucidă.

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