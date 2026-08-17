Incident grav în municipiul Galați. Bărbat cercetat pentru tentativă de omor după ce și-a lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 21:05

Un incident deosebit de grav a avut loc luni, în municipiul Galați. Un bărbat de 42 de ani este cercetat pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi lovit intenționat soția cu autoturismul, în timp ce aceasta traversa strada pe trecerea de pietoni.

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