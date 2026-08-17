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Incendiu de proporții în Giurgiu. O casă și două gospodării vecine, afectate de flăcări. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit

FOTO: ISU Giurgiu/Colaj Realitatea PLUS

FOTO: ISU Giurgiu/Colaj Realitatea PLUS

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 20:21

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni seară, într-o gospodărie din localitatea Drăgănescu, județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere, după ce flăcările au cuprins o casă pe o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați și au distrus șase tone de baloți de paie. Incendiul s-a extins și la alte două proprietăți din vecinătate, iar cauza probabilă a izbucnirii focului este un scurtcircuit.

Incendiul a făcut pagube în trei gospodării

”Un incendiu violent a izbucnit, astăzi, într-o gospodărie din localitatea Drăgănescu. Flăcările au cuprins o locuință, o anexă, baloți de baie și s-au extins pe alte două proprietăți. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentului Bolintin Deal și Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu patru autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în prima gospodărie la locuință, pe o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați, și la o anexă, pe circa 60 de metri pătrați. Au ars podul și acoperișul casei, mobilier, saci cu cereale, material lemnos și aproximativ șase tone de baloți de paie. De asemenea, s-au deteriorat pereții și alte bunuri din locuință Din nefericire, doi porci au fost surprinși de incendiu.

Pompierii au reușit să salveze alte opt animale, precum și păsările din gospodărie, solariile și o altă casă construită în aceeași curte”, se arată într-un comunicat de presă, emis luni, de ISU Giurgiu.

Incendiul, provocat cel mai probabil de un scurtcircuit

La cea de-a doua proprietate, incendiul a distrus gardul și un țarc pentru câini și a afectat izolația locuinței.

În cea de-a treia gospodărie, flăcările au cuprins o magazie lipită de casă, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Au fost afectate o fereastră și o parte din izolația locuinței.

Potrivit ISU Giurgiu, cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit.

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