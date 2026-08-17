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Locale· 2 min citire
Incendiu de proporții în Giurgiu. O casă și două gospodării vecine, afectate de flăcări. Focul ar fi pornit de la un scurtcircuit
FOTO: ISU Giurgiu/Colaj Realitatea PLUS
Un incendiu de proporții a izbucnit, luni seară, într-o gospodărie din localitatea Drăgănescu, județul Giurgiu. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere, după ce flăcările au cuprins o casă pe o suprafață de aproximativ 280 de metri pătrați și au distrus șase tone de baloți de paie. Incendiul s-a extins și la alte două proprietăți din vecinătate, iar cauza probabilă a izbucnirii focului este un scurtcircuit.
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