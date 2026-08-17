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Polițist rănit în Maramureș după ce autospeciala a fost lovită cu o piatră. Parchetul a deschis anchetă pentru ultraj

Mașină de Poliție

Mașină de Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 15:27

Un polițist a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a fost lovită de un fragment de rocă. Incidentul s-a petrecut pe 16 august, în jurul orei 20.00, pe strada Victoriei din Borșa, județul Maramureș. Doi agenți de la Serviciul Rutier desfășurau un control în zonă în momentul atacului. Bucata de rocă a fost aruncată din partea dreaptă a sensului lor de deplasare.

Fragmentul a lovit geamul portierei din dreapta-față și l-a distrus. Polițistul aflat pe locul pasagerului a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital. Agentul a primit îngrijiri medicale, dar nu a avut nevoie de internare. Autospeciala de Poliție a fost avariată în urma impactului.

Procurorii au deschis o anchetă pentru ultraj și distrugere. Cercetările urmăresc să stabilească cine a aruncat fragmentul de rocă și în ce împrejurări s-a produs atacul. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus. Până acum, nu au fost anunțate informații despre persoana care ar fi atacat echipajul.

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