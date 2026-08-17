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Locale· 1 min citire
Polițist rănit în Maramureș după ce autospeciala a fost lovită cu o piatră. Parchetul a deschis anchetă pentru ultraj
Mașină de Poliție
Un polițist a fost rănit după ce autospeciala în care se afla a fost lovită de un fragment de rocă. Incidentul s-a petrecut pe 16 august, în jurul orei 20.00, pe strada Victoriei din Borșa, județul Maramureș. Doi agenți de la Serviciul Rutier desfășurau un control în zonă în momentul atacului. Bucata de rocă a fost aruncată din partea dreaptă a sensului lor de deplasare.
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