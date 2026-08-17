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Justitie· 1 min citire
Descoperire șocantă la Judecătoria Medgidia: un adolescent a încercat să intre cu benzină și un briceag. "Tata are mulți dușmani" - VIDEO
Minor cu briceag
Descoperire șocantă la Judecătoria Medgidia: jandarmii au oprit la intrare un adolescent de 14 ani care încerca să pătrundă în clădire având asupra lui un briceag și o sticlă de plastic ascunsă sub haine, plină cu aproximativ doi litri de benzină. Momentul a fost surprins în timpul controlului de securitate, iar intervenția rapidă a forțelor de ordine a prevenit un posibil incident grav.
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