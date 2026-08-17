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Justitie· 1 min citire

Descoperire șocantă la Judecătoria Medgidia: un adolescent a încercat să intre cu benzină și un briceag. "Tata are mulți dușmani" - VIDEO

Minor cu briceag

Minor cu briceag

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 14:13

Descoperire șocantă la Judecătoria Medgidia: jandarmii au oprit la intrare un adolescent de 14 ani care încerca să pătrundă în clădire având asupra lui un briceag și o sticlă de plastic ascunsă sub haine, plină cu aproximativ doi litri de benzină. Momentul a fost surprins în timpul controlului de securitate, iar intervenția rapidă a forțelor de ordine a prevenit un posibil incident grav.

Tânărul a fost oprit imediat, iar jandarmii au verificat obiectele pe care le transporta. Întrebat de ce venise cu benzină și cuțit la instanță, adolescentul a răspuns cu o seninătate care i-a surprins pe militari: „Tata are mulți dușmani.” În acel moment, tatăl minorului se afla într-o ședință de judecată, în interiorul clădirii.

Jandarmii au securizat zona și l-au condus pe băiat la sediul Detașamentului de Jandarmi Medgidia, unde au fost întocmite actele de constatare pentru o posibilă infracțiune.

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