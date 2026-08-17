ICCJ, reacție tranșantă în scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu: „O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată”

Înalta Curte de Casație și Justiție intervine public în scandalul declanșat de întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan. „O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe
instituționale pe măsura gravității sale", a transmis ICCJ, amintind tocmai faptul că întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea Constituțională urmează să soluționeze chiar conflictul juridic inițiat de prim‑ministru.
Înalta Curte de Casație și Justiție intervine public în scandalul declanșat de întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, subliniind că „situația prezintă o gravitate instituțională aparte” în contextul în care Curtea Constituțională urmează să soluționeze chiar conflictul juridic inițiat de prim‑ministru.
O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale. Atunci când conduita celui aflat în fruntea unei jurisdicții constituționale generează îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, responsabilitatea funcției impune asumarea consecințelor necesare, astfel încât asupra credibilității viitoarelor decizii ale Curții să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate, se arată într-un comunicat.
Instanța supremă transmite că „explicațiile oferite până în acest moment […] nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia și nici să înlăture îngrijorările legitime generate în spațiul public”, cerând o clarificare imediată și completă a modului în care a avut loc întrevederea. ICCJ avertizează că prezența președintei CCR în soluționarea cauzei ridică probleme serioase de aparență de imparțialitate.
În comunicat, Înalta Curte insistă asupra standardelor de independență și transparență, amintind că arbitrul constituțional trebuie să se afle „în afara oricărei aparențe rezonabile de influență”. Conduita președintei CCR este considerată „echivocă”, iar instanța atrage atenția că încrederea publică în viitoarea decizie poate fi afectată.
ICCJ punctează că întâlnirea nu a avut loc la sediul vreunei instituții și nu a fost anunțată oficial, elemente care sporesc nevoia de lămuriri. Mesajul final este ferm: o astfel de situație „nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale”, iar responsabilitatea funcției impune măsuri care să protejeze credibilitatea deciziilor Curții Constituționale.