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Justitie· 1 min citire

Caz șocant: tânăr agresat sexual de 4 minori în arest

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 18:06
SursăRealitatea PLUS

Caz șocant în arestul central al Poliției Capitalei! Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

Tânăr, agresat de alți 4 deținuți

Un tânăr aflat în detenție a fost agresat sexual timp de trei zile de patru minori din aceeași cameră.

Victima spune că ar fi strigat după ajutor, dar nimeni din pază nu ar fi observat nimic.

Abuzul a ieșit la iveală după ce tânărul a povestit totul unui polițist.

Medicii au descoperit vânătăi pe tot corpul, și au confirmat și o tentativă de viol.

Cei patru agresori sunt cercetați de poliție.

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