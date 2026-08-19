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Justitie· 1 min citire
Caz șocant: tânăr agresat sexual de 4 minori în arest
Poliție
Publicat19 aug. 2026, 18:06
SursăRealitatea PLUS
Caz șocant în arestul central al Poliției Capitalei! Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
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