Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Atac cu cuțitul în curtea unei școli din Teleorman: un adolescent de 15 ani, cercetat pentru tentativă de omor

Agresiune

Agresiune

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 13:59

Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat de două ori, în spate, un tânăr de 19 ani, în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin, județul Teleorman. Victima a fost transportată la spital și operată de urgență, iar procurorii spun că leziunile suferite i-au pus viața în primejdie.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, incidentul a avut loc luni seara, în jurul orei 21:50. Cei doi tineri se aflau în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin, iar agresiunea ar fi avut loc pe fondul unui conflict anterior.

Anchetatorii susțin că adolescentul de 15 ani l-ar fi înjunghiat pe tânărul de 19 ani de două ori în spate, în zona hemitoracelui stâng. Arma folosită ar fi fost un cuțit tip briceag pe care adolescentul îl avea asupra sa.

Victima, operată de urgență

Tânărul de 19 ani a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Potrivit procurorilor, leziunile provocate prin înjunghiere i-au pus viața în primejdie. A

dolescentul a fost reținut pentru 24 de ore. Astăzi, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, care a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Teleorman.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac cuțitatac şcoalăşcoală teleormanadolescent anchetatomor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe