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Social· 1 min citire
Atac cu cuțitul în curtea unei școli din Teleorman: un adolescent de 15 ani, cercetat pentru tentativă de omor
Agresiune
Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce a înjunghiat de două ori, în spate, un tânăr de 19 ani, în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin, județul Teleorman. Victima a fost transportată la spital și operată de urgență, iar procurorii spun că leziunile suferite i-au pus viața în primejdie.
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