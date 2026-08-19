Toni Neacșu: „Bolojan tot primește notificări că încalcă legea, dar n-ai cu cine!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 22:28

Fostul judecător CSM, Toni Neacșu, lansează o critică dură la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că emite acte normative, știind că sunt ilegale și că vor fi anulate în instanțe.

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