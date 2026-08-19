Toni Neacșu: „Bolojan tot primește notificări că încalcă legea, dar n-ai cu cine!”

Fostul judecător CSM, Toni Neacșu, lansează o critică dură la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că emite acte normative, știind că sunt ilegale și că vor fi anulate în instanțe.
Fostul judecător CSM și actual avocat Adrian Toni Neacșu critică dur intenția Executivului condus de Ilie Bolojan de a adopta proiecte majore pentru sectorul feroviar, într-un moment în care Guvernul este demis și își exercită mandatul doar cu atribuții interimare limitate. Fostul magistrat susține că măsurile promovate încalcă prevederile Constituției și ale Codului Administrativ, motiv pentru care vor fi anulate de instanțele de judecată la prima contestare.
Obiectul criticilor îl constituie două documente fundamentale pentru transportul pe șine: Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030 și Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.
Vulnerabilitate juridică și riscuri de blocaj în sistemul feroviar
Potrivit analizei publicate de Toni Neacșu, adoptarea unor strategii de lungă durată de către un cabinet ale cărui atribuții au fost restrânse legal reprezintă un abuz administrativ care va genera haos în sectorul de transport:
Depășirea limitelor constituționale: Un Guvern demis nu are dreptul legal de a adopta acte normative care stabilesc politici publice noi, strategii pe termen lung sau modificări structurale, acestea fiind atributul exclusiv al unui Executiv plin.
Vulnerabilitatea în contencios administrativ: Neacșu atrage atenția că ambele documente vor fi anulate „fluierând” de către judecători dacă vor fi atacate, punând în pericol întregul sistem feroviar și generând riscul unor procese pierdute de statul român inclusiv la nivel internațional (CEDO).
Ignorarea deciziilor CCR: Fostul membru CSM acuză conducerea Executivului că ignoră semnalele transmise de Curtea Constituțională privind limitele de acțiune în perioada de interimat.
Soluția constituțională: Solicitarea intervenției Parlamentului
Pentru a evita blocarea transportului feroviar și pierderea jaloanelor sau finanțărilor conectate, Toni Neacșu subliniază că singura cale legală este transferul acestor inițiative către legislativ.
Deoarece Parlamentul este singura autoritate publică ce își păstrează plenitudinea funcției legislative și în perioadele de criză guvernamentală, ambele proiecte ar trebui dezbătute și aprobate sub formă de legi de către aleșii neamului, prevenind astfel un dezastru juridic și economic în infrastructura din România.