Vlad Bălțățeanu nu recunoaște că a ucis-o pe Valentina. Pe cine a putut să dea vina și cui îi aparține geamantanul

Publicat 2 oct. 2026, 17:01 Actualizat 2 oct. 2026, 17:02 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt. Principalul suspect, Vlad Băltățeanu nu își recunoaște fapta și, potrivit surselor, a declarat autorităților că femeia a fost ucisă de unchiul lui. Mai mult, potrivit informațiilor apărute, valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit i-ar aparține unui alt bărbat. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta in special minorii.

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