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Justitie· 1 min citire

Vlad Bălțățeanu nu recunoaște că a ucis-o pe Valentina. Pe cine a putut să dea vina și cui îi aparține geamantanul

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 oct. 2026, 17:01
Actualizat2 oct. 2026, 17:02
SursăRealitatea PLUS

Apar noi informații în cazul Valentinei Tănăsie, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză aruncată în râul Olt. Principalul suspect, Vlad Băltățeanu nu își recunoaște fapta și, potrivit surselor, a declarat autorităților că femeia a fost ucisă de unchiul lui. Mai mult, potrivit informațiilor apărute, valiza în care a fost găsit trupul neînsuflețit i-ar aparține unui alt bărbat. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta in special minorii.

Noi detalii în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă

Potrivit unor surse citate în presă, în fața anchetatorilor, Vlad Bălțățeanu ar fi încercat să- dea vina pe unchiul său pentru moartea tinerei. De cealaltă parte, unchiul suspectului, susține că ar fi fost bătut de nepotul său și închis într-o cameră fără ferestre, cu doar o zi înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

Todată, în anchetă este verificat și traseul valizei în care a fost descoperit trupul. Se pare că aceasta ar fi aparținut unui alt bărbat. Înainte să înceapă relația cu Vlad Bălțățeanu, Valentina mai avea de recuperat câteva haine de la fostul partener. Cei doi ar fi avut o ultimă convorbire, iar bărbatul i-ar fi trimis ulterior lucrurile într-un geamantan. După descoperirea trupului, acesta ar fi recunoscut valiza.

Între timp, autoritățile fac demersurile pentru aducerea în țară a lui Vlad Bălțățeanu.

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