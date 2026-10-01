Decizie-cheie în dosarul morții Valentinei Tănăsie. Vlad Băltățeanu a acceptat extrădarea simplificată din Elveția - SURSE

Publicat 1 oct. 2026, 11:05 Sursă Realitatea PLUS

Vlad Băltățeanu, principalul suspect în dosarul privind omorârea Valentinei Tănăsie - tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt, ar fi fost de acord cu procedura de extrădare simplificată, susțin surse citate de Realitatea PLUS. În urmă cu două zile, bărbatul s-a predat în Elveția, după ce a fost dat în urmărire internațională pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.

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