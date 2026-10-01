Decizie-cheie în dosarul morții Valentinei Tănăsie. Vlad Băltățeanu a acceptat extrădarea simplificată din Elveția - SURSE

Vlad Băltățeanu, principalul suspect în dosarul privind omorârea Valentinei Tănăsie - tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză în râul Olt, ar fi fost de acord cu procedura de extrădare simplificată, susțin surse citate de Realitatea PLUS. În urmă cu două zile, bărbatul s-a predat în Elveția, după ce a fost dat în urmărire internațională pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.
Vlad Băltățeanu ar fi fost de acord cu procedura simplificată de etrădare din Elveția, spun surse citate de Realitatea PLUS. Asta înseamnă că zilele următoare el ar putea fi adus în țară și preluat de oamenii legii direct de pe aeroport.
Bărbatul a fost căutat aproximativ o săptămână după crima din Olt care a șocat o țară întreagă. Ulterior, el s-a predat la o secție de poliție din Elveția.
Autoritățile încearcă acum să refacă traseul bărbatului, urmând să stabilească cum a reușită să ajungă în Elveția și dacă a fost ajutat de cineva care știa despre crima comisă.
Vlad Băltățeanu s-a predat în Elveția după ce a fost căutat internațional
Autoritățile române au fost informate oficial că bărbatul cercetat pentru omor s-a predat în Elveția în seara zilei de 28 septembrie. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Băltățeanu avea calitatea de inculpat în dosarul privind moartea unei femei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost descoperit pe 22 septembrie, în zona barajului Ionești, pe râul Olt.
Anterior, pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar acesta era căutat în baza unui mandat internațional de arestare.
Poliția Română îl indică pe Băltățeanu ca fiind cercetat pentru infracțiunea de omor.
Ce se întâmplă după predarea suspectului
Potrivit procedurilor oficiale elvețiene, după reținerea unei persoane căutate de un alt stat, autoritățile analizează solicitarea de extrădare și drepturile persoanei respective.
Dacă persoana acceptă extrădarea, poate fi aplicată o procedură simplificată. În cazul în care se opune, este declanșată procedura obișnuită, care presupune transmiterea și analizarea unei cereri formale de extrădare.
Autoritățile române au, astfel, de parcurs procedurile judiciare necesare pentru ca bărbatul să poată fi adus în România și pus la dispoziția anchetatorilor.