Atenție la țeapa cu programările RAR! Se cer până la 300 de lei: avertismentul instituției

Ţeapa cu programări la Registrul Auto Român (RAR): site-urile care cer sute de lei pentru o programare "rapidă". Reprezentanţii instituției atrag atenţia că mai multe platforme online cer sume între 50 şi 300 de lei pentru o programare "rapidă" la verificarea maşinii, ori alte servicii oferite. Escrocii dezinformează că lista de aşteptare se întinde pe mai bine de 30 de zile, deşi, în majoritatea judeţelor, timpul de aşteptare este între patru şi șapte zile.
Reprezentanții Registrului Auto Român trag (RAR) atenția că mai multe platforme online cer între 50 și 300 de lei pentru o programare pretins mai rapidă.
Escrocii spun că lista de așteptare ar fi de peste 30 de zile, deși în majoritatea județelor timpul real este între 4 și 7 zile. Programările se fac gratuit pe site-ul oficial al RAR sau prin call center. Nicio platformă terță nu poate băga pe cineva în față, chiar și în județele cu o aglomerație mai mare, așteptarea nu depășește 25 de zile.
"Evitați să plătiți prin intermediul diverselor platforme care promit programări rapide sau care dezinformează vorbind despre timpi de așteptare de peste o lună.
Datorită măsurilor implementate de conducerea Registrului Auto Român în anul 2026, reprezentanțele locale ale RAR din toată țara sunt organizate astfel încât clienții să poată beneficia de programări la o distanță de maximum 7 zile de la data solicitării. Excepție fac județele Constanța și Suceava, unde numărul mare de autovehicule depășește capacitatea de preluare. Însă chiar și aici programările nu depășesc 25 de zile", transmit reprezentanții RAR, într-un mesaj pe Facebook
Potrivit sursei citate, planificările la activitățile RAR pot fi făcute atât pe site-ul www.rarom.ro, la sectiunea programări (https://portal.rarom.ro/rar-public/appointment) cât și prin intermediul serviciului ”call center” la numărul de telefon 021/9672, la care operatorii răspund în timpul programului de lucru menționat pe platforma oficială.
Programările la RAR sunt gratuite
"Facem aceste precizări în contextul în care am identificat mai multe site-uri unde sunt percepute diverse taxe cuprinse între 50 si 300 de lei pentru o programare la RAR, menționându-se că planificările se pot obține într-un număr așa zis ”redus” de zile cuprins între o săptămână și două luni", atrag atenția reprezentanții regiei autonome aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Registrul Auto Român mai semnalează și vânzarea de certificate autopass la prețuri umflate. Documentul oficial costă 42 de lei și se descarcă doar de pe site-ul instituției. Șoferii sunt sfătuiți să folosească exclusiv canalele oficiale, ca să nu cadă în plasa acestor intermediari.