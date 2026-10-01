Atenție la țeapa cu programările RAR! Se cer până la 300 de lei: avertismentul instituției

Publicat 1 oct. 2026, 07:34 Sursă Realitatea PLUS

Ţeapa cu programări la Registrul Auto Român (RAR): site-urile care cer sute de lei pentru o programare "rapidă". Reprezentanţii instituției atrag atenţia că mai multe platforme online cer sume între 50 şi 300 de lei pentru o programare "rapidă" la verificarea maşinii, ori alte servicii oferite. Escrocii dezinformează că lista de aşteptare se întinde pe mai bine de 30 de zile, deşi, în majoritatea judeţelor, timpul de aşteptare este între patru şi șapte zile.

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