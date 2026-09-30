Cum organizezi Halloween-ul la birou: ghidul Ecoxtrem pentru o atmosferă relaxată

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 14:00

Se apropie sfârșitul lui octombrie și cineva din echipă aruncă ideea: „ce-ar fi să facem ceva de Halloween?”. Urmează, de obicei, o tăcere scurtă, pentru că nimeni nu știe ce anume se poate organiza. Vestea bună este că nu ai nevoie de buget mare, de recuzită complicată sau de decoruri înfricoșătoare. Câteva activități bine alese transformă o zi obișnuită de birou într-un moment de care colegii își amintesc cu plăcere, iar Ecoxtrem îți poate oferi idei și activități de teambuilding potrivite pentru un astfel de eveniment, fără ca cineva să se simtă obligat să participe.

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