Cum organizezi Halloween-ul la birou: ghidul Ecoxtrem pentru o atmosferă relaxată

Se apropie sfârșitul lui octombrie și cineva din echipă aruncă ideea: „ce-ar fi să facem ceva de Halloween?”. Urmează, de obicei, o tăcere scurtă, pentru că nimeni nu știe ce anume se poate organiza. Vestea bună este că nu ai nevoie de buget mare, de recuzită complicată sau de decoruri înfricoșătoare. Câteva activități bine alese transformă o zi obișnuită de birou într-un moment de care colegii își amintesc cu plăcere, iar Ecoxtrem îți poate oferi idei și activități de teambuilding potrivite pentru un astfel de eveniment, fără ca cineva să se simtă obligat să participe.
Ce funcționează, de fapt, într-un birou din România
Halloween-ul nu are la noi tradiția din alte țări, așa că nu are rost să-l tratezi ca pe o sărbătoare obligatorie. Privește-l mai degrabă ca pe un pretext de a rupe ritmul unei toamne aglomerate. Regula care salvează ziua este participarea voluntară: cine vrea se costumează, cine preferă să rămână spectator intră în „juriul de birou”. Un teambuilding reușit pornește de la aceeași idee — oamenii se deschid când se simt confortabil, nu când sunt împinși în centrul atenției.
Trei activități care cer puțin și dau mult
Nu ai nevoie de producție ca la televizor. Cele mai bune idei sunt cele pe care le poți pregăti într-o după-amiază, cu materiale luate de la papetăria din colț.
● Concurs de dovleci decorați, nu neapărat sculptați: markere, ochi mobili, sclipici și câteva categorii amuzante de vot;
● Escape room de birou, într-o sală de ședințe, cu ghicitori scrise pe post-it-uri și o poveste simplă despre un birou „blestemat”;
● Colț de bunătăți în formula „fiecare aduce ceva”, cu gustări tematice și zero presiune pe cei care nu gătesc.
Costume, dar fără presiune
Cel mai des, ideea de costum este și cea care îi blochează pe colegi. Coboară presiunea și spune-le clar de la început că o pălărie, un machiaj discret sau un accesoriu caraghios contează la fel de mult ca o ținută completă. Dacă organizezi un concurs, mizează pe premii haioase și pe categorii inventate pe loc, nu pe criterii stricte de jurizare. Ajută și un anunț trimis cu o săptămână înainte: oamenii au timp să se gândească, iar cei care nu vor să participe nu sunt puși în situația de a refuza public.
Competiție ușoară, între echipe
Dacă echipa ta reacționează bine la joc, adaugă o rundă scurtă de trivia cu filme și mituri de sezon sau o provocare de desen de două minute, în care fiecare masă își inventează propriul monstru. Merge și varianta de decor colaborativ: fiecare departament amenajează un colț al biroului, iar la final faceți turul împreună și votați preferatul. Contează implicarea, nu rezultatul, iar premiile simbolice funcționează aproape întotdeauna mai bine decât cele scumpe.
Când preferi să nu duci tu toată organizarea
Într-un birou de câteva zeci de oameni, o zi tematică înseamnă mai mult decât pare: recuzită, program, facilitare, un plan pentru colegii care lucrează de acasă. Aici ajută o firma organizare evenimente cu experiență, care preia partea logistică și lasă echipei tale doar partea plăcută.
Ecoxtrem lucrează cu echipe corporate din 2006 și acoperă, cu un singur punct de contact, teambuilding, petreceri corporate, training experiențial și activări la birou. Portofoliul de activități este construit din peste 160 de concepte, de la ateliere creative la escape rooms și treasure hunt, așa că o activare de Halloween se poate croi pe mărimea biroului tău și pe timpul de care dispui.
Dincolo de o zi petrecută la birou
Dacă activarea de octombrie prinde bine, o poți trata ca pe un test pentru ceva mai amplu la final de an. Echipa are și propria agenție de turism licențiată, așa că un corporate travel bine pus la punct, cu cazare, transport și asistență la hotel, poate fi organizat de aceiași oameni care îți cunosc deja colegii.
Nu trebuie să transformi biroul într-un platou de film horror ca ziua să aibă sens. Câteva activități simple, participarea fără obligații și puțină voie bună sunt suficiente ca sfârșitul lui octombrie să rămână în memoria echipei ca un respiro, nu ca încă o ședință deghizată. Alege o idee care ți se pare ție amuzantă, întreabă colegii ce ar mai adăuga și pornește de acolo.