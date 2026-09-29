Bucureștiul se transformă în capitala driftului în acest weekend. Piața Constituției găzduiește marea finală a Campionatului Național

Publicat 29 sept. 2026, 18:24 Sursă Agerpres

Piața Constituției din București devine, în acest weekend, scena finalei Campionatului Național de Drift 2026. Evenimentul aduce în centrul Capitalei aproape 60 de piloți de top din cinci țări și este așteptat să atragă peste 7.000 de spectatori

Distribuie articolul