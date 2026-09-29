Bucureștiul se transformă în capitala driftului în acest weekend. Piața Constituției găzduiește marea finală a Campionatului Național

Piața Constituției din București devine, în acest weekend, scena finalei Campionatului Național de Drift 2026. Evenimentul aduce în centrul Capitalei aproape 60 de piloți de top din cinci țări și este așteptat să atragă peste 7.000 de spectatori
Pentru competiție, zona din Piața Constituției va fi amenajată și securizată astfel încât să poată găzdui un circuit profesionist de drift. Organizatorii au pregătit și spații dedicate publicului, inclusiv tribune, o zonă pentru fani și o expoziție de mașini modificate, potrivit unui comunicat al organizatorilor, remis marți Agerpres.
Finala Campionatului Național de Drift se mută în centrul Bucureștiului
Piața Constituției va avea în acest weekend configurația necesară desfășurării unei competiții profesioniste de drift. Circuitul va fi amenajat special pentru ultima etapă a sezonului, iar spectatorii vor putea urmări întrecerile din tribunele pregătite pentru eveniment.
Pe promenada din fața Palatului Parlamentului va fi organizată o zonă destinată fanilor. În același spațiu va exista și o expoziție de mașini modificate, care va completa programul competiției.
Organizatorii estimează că peste 7.000 de persoane vor ajunge în Piața Constituției pentru finala Campionatului Național de Drift 2026.
Cristian Tauru conduce clasamentul înaintea ultimei confruntări
După patru etape desfășurate la Ploiești, București și Transilvania Motor Ring, sezonul ajunge la momentul decisiv. Titlul clasei Pro se dispută în ultima confruntare a campionatului, iar Cristian Tauru pornește din postura de lider al clasamentului.
Tauru are 385 de puncte și este urmat de bulgarul Iskren Iliev, care a acumulat 331 de puncte. Pe locul al treilea se află Gabi Imre Jr, cu 294 de puncte.
Gabi Imre Jr are deja în palmares titlul de campion absolut, cucerit în urmă cu doi ani.
Pentru Cristian Tauru, finala de la București poate reprezenta și o performanță importantă din punct de vedere al vârstei.
Cristian Tauru poate doborî recordul de vârstă
La 17 ani și 7 luni, Cristian Tauru are posibilitatea de a deveni, dacă va câștiga titlul, cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc.
Recordul este deținut în prezent de Gabi Imre Jr. Acesta a reușit să câștige titlul de campion național absolut la vârsta de 17 ani și 11 luni.
Astfel, diferența dintre cei doi este de doar câteva luni, iar rezultatul finalei de la București poate stabili dacă recordul de vârstă va fi schimbat.
Sâmbătă sunt programate antrenamentele și calificările
Programul finalei începe sâmbătă, când sunt programate antrenamentele oficiale și calificările. Duminică după-amiază vor avea loc duelurile decisive pentru stabilirea câștigătorilor celor două clase din competiție, Semi Pro și Pro.
Printre piloții care vor participa la finala din Piața Constituției se află și foști campioni, Claudiu Adam și Radu Moise.
Competiția va aduce la București și automobile cu puteri foarte mari. Printre acestea se numără:
Cătălin Trifan, cu un BMW E46 de 1.200 CP;
Miklos Laszlo, cu un BMW E46 de 1.000 CP;
Albert Ciotu, cu un BMW E92 de 1.000 CP.
Piloți din cinci țări participă la finala de la București
Campionatul Național de Drift va avea la finală și o participare internațională consistentă. Piloții din Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova sunt deja prezențe obișnuite în această competiție.
Pentru etapa decisivă din București vor veni însă și doi concurenți din campionatul italian. Este vorba despre Cristian Barichelo și Matteo Catalini.
În total, aproape 60 de piloți de top din cinci țări sunt așteptați la startul finalei din Piața Constituției.
Denis Manea anunță o zi dedicată driftului și fanilor
Organizatorii își propun ca finala Campionatului Național de Drift să fie nu doar o competiție sportivă, ci și un eveniment pentru publicul venit în Piața Constituției.
„Ne dorim ca marea finală să fie o sărbătoare a driftului, trăită împreună cu miile de fani care vor veni în Piața Constituției. Energia din tribune, duelurile de pe circuit și emoția luptei pentru titlu vor crea o atmosferă specială, chiar în inima Bucureștiului. Am pregătit și o zonă de mâncare și divertisment, astfel încât spectatorii să se poată bucura de întreaga zi la eveniment, alături de prieteni și familie”, a declarat Denis Manea, președintele RoDrift.
Pe lângă competiția propriu-zisă, spectatorii vor avea la dispoziție zona de mâncare și divertisment pregătită de organizatori, precum și spațiul dedicat fanilor și expoziției de automobile modificate.
Cât costă biletele la finala de drift din București
Accesul la finala Campionatului Național de Drift 2026 se face pe bază de bilet sau abonament.
Un bilet pentru ziua de sâmbătă, când au loc calificările, costă 70 de lei. Pentru ziua de duminică, rezervată duelurilor care vor stabili câștigătorii celor două clase, prețul unui bilet este de 100 de lei.
Spectatorii care vor să participe în ambele zile pot cumpăra un abonament la prețul de 130 de lei.
Biletele și abonamentele pot fi cumpărate online, de pe platforma RoDrift, sau de la casele de bilete amenajate în zona circuitului.