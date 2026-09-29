RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene lângă Isaccea. Au fost ridicate două F-18

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 07:44

Alertă în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată prin RO-Alert. Ținta nu a pătruns în spațiul aerian al României.

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