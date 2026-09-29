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RO-Alert în nordul județului Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene lângă Isaccea. Au fost ridicate două F-18

Ro-Alert

Ro-Alert

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 07:44

Alertă în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat o țintă aeriană la nord de Isaccea, în apropierea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată prin RO-Alert. Ținta nu a pătruns în spațiul aerian al României.

”În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina”, au transmis, marţi dimineaţă, reprezentanții MApN.

Potrivit sursei citate, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

"Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 01.51 a fost transmis un mesaj RO-Alert", mai arată MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.10 și nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

 

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