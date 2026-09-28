Un pacient cu arsuri, transferat la Bruxelles cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române: precizările MApN

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 14:51

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române configurată pentru misiuni medicale a decolat luni dimineață de la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni. La bordul aeronavei se afla un pacient cu arsuri, relatează Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-o informare de presă.

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