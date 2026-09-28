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Un pacient cu arsuri, transferat la Bruxelles cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române: precizările MApN

Misiune umanitară/ Arhivă foto

Misiune umanitară/ Arhivă foto

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 14:51

O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române configurată pentru misiuni medicale a decolat luni dimineață de la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni. La bordul aeronavei se afla un pacient cu arsuri, relatează Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-o informare de presă.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), misiunea are ca scop transferul unui pacient cu arsuri la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles.

"O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat luni, 28 septembrie, în jurul orei 11.00, din Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, pentru a executa o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Bruxelles - Otopeni, în vederea transferului unui pacient cu arsuri la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles", transmite MApN, în informarea menționată.

Cine a solicitat misiunea

Misiunea se desfășoară la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență.

"Asistența medicală și echipamentele necesare pe durata transportului sunt asigurate de o echipă formată din specialiști ai SMURD și personal medical al MApN", mai arată sursa citată.

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