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Taxe de drum de schimbă radical de la 1 octombrie. Pe lângă rovinietă, apare și TollRo

Punct de plata a taxei de drum

Punct de plata a taxei de drum

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 10:14
Actualizat28 sept. 2026, 10:18

De la 1 octombrie, România schimbă radical sistemul de taxare rutieră: rovinieta și TollRo înlocuiesc vechiul model unitar, iar tarifele vor depinde de categoria vehiculului și nivelul de poluare. Rovinieta va fi plătită pentru vehiculele ușoare, iar TollRo pentru vehiculele grele, potrivit unei informări transmise de Ministerul Transporturilor.â

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a oficializat noile tarife pentru vehiculele ușoare prin Ordinul nr. 888/2026, act normativ care completează prevederile Legii nr. 226/2023. Rovinieta va fi diferențiată în funcție de durata de utilizare, categoria vehiculului și norma de emisii poluante.

Cum se modifcă normele de clasificare a vehiculelor?

De la 1 octombrie 2026, vehiculele vor fi împărțite în patru categorii principale, din perspectiva taxării:

  • autoturisme (maximum 9 locuri),

  • vehicule de transport marfă ≤ 3,5 tone,

  • microbuze (10–23 locuri),

  • autobuze/autocare (peste 23 locuri).

sursă: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

În plus, pentru fiecare categorie, tariful este influențat și de norma de poluare, care poate fi EURO 0 – EURO III, EURO IV – EURO V și EURO VI.

Cât vor plăti posesorii de autoturisme de la 1 octombrie?

Rovinieta de o zi

  • EURO 0–III: 29 lei

  • EURO IV–V: 26 lei

  • EURO VI: 22 lei

Rovinieta anuală

  • EURO 0–III: 330 lei

  • EURO IV–V: 292 lei

  • EURO VI: 254 lei

sursă: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Cel mai scump tarif anual vizează autobuzele și autocarele cu norme EURO 0–III, unde rovinieta ajunge la 6.249 lei.

Reduceri pentru mașinile electrice și indexare anuală cu inflația

Vehiculele electrice beneficiază de tarife cu 10% mai mici față de cele aplicate clasei EURO VI.

În plus, rovinieta va fi indexată anual cu rata inflației comunicată de INS, până la 31 decembrie, iar noile tarife vor intra în vigoare la 1 ianuarie.

Pentru anul 2026, tarifele stabilite prin Ordinul 888/2026 sunt fixe și se aplică tuturor rovinietelor valabile de la 1 octombrie, indiferent dacă vehiculul este înmatriculat în România sau în străinătate.

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