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Social· 2 min citire
Taxe de drum de schimbă radical de la 1 octombrie. Pe lângă rovinietă, apare și TollRo
Punct de plata a taxei de drum
Publicat28 sept. 2026, 10:14
Actualizat28 sept. 2026, 10:18
De la 1 octombrie, România schimbă radical sistemul de taxare rutieră: rovinieta și TollRo înlocuiesc vechiul model unitar, iar tarifele vor depinde de categoria vehiculului și nivelul de poluare. Rovinieta va fi plătită pentru vehiculele ușoare, iar TollRo pentru vehiculele grele, potrivit unei informări transmise de Ministerul Transporturilor.â
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