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România pe locul 14 în UE la prețul carburanților: șoferii amenință că renunță la mașini

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Scris deDana Bărăgan
Publicat28 sept. 2026, 07:47
Actualizat28 sept. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS

Plinul de carburant a ajuns o povară pentru tot mai mulți români. După scumpirile din ultima perioadă, șoferii se gândesc de două ori înainte să mai scoată mașina din parcare. România ocupă locul 14 în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mici prețuri la carburanți, iar diferențele față de alte state sunt considerabile. În Malta, de exemplu, motorina costă doar 1,22 euro pe litru. La noi, șoferii se tem de noi scumpiri și spun că, dacă prețurile continuă să crească, vor ajunge să folosească mașina tot mai rar sau chiar să renunțe la ea.

În România, prețul motorinei a depășit valoarea de 2 euro pe litru, în timp ce benzina costă 1,9 euro pe litru. Cele mai mari valori din Uniunea Europeană, au fost înregistrate în Danemarca, unde motorina se vinde cu 2,73 euro pe litru. Însă, țările vecine ale României se află la polul opus al clasamentului. Astfel, Bulgaria ocupă locul al treilea (1,91 euro/litru), iar Ungaria se situează pe locul cinci cu 1,94 euro/litru.

În cazul benzinei, cea mai scumpă e în Danemarca (2,54 euo/litru), Țările de Jos (2,44 euro/litru), Finlanda (2,3 euro/litru) și Germania (2,29 euro/litru).

Prețurile apar pe site-ul cargopedia.it destinat transportatorilor și reprezintă o medie a ultimei săptămâni.

Ce spun românii despre scumpirea prețului la carburanți

Șoferii din România se tem că în curând vor fi nevoiți să lase mașina acasă pentru a economisi bani.

"La preturile astea care ajung acum ne luam trotinete, ne biciclete. N-avem incotro. Murim si de foame. N-avem nici bani de benzina", a declarat un șofer aflat în trafic, pentru Realitatea PLUS.

"Făceam un plin cu aproape 500 de lei. Acum îl fac cu 620 de lei", a spus un altul.

"O să ajungă și 15 lei/litru în situația în care ne aflam și nimeni nu ia măsuri", precizează un șofer.

"Cum fac românii de obicei: în loc să mai scadă din prețuri, mai mult pun, ca să se îmbogățească. Înainte dădeam cam 300 de lei, acum 500 și ceva", a afirmat un alt participant la trafic.

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