România pe locul 14 în UE la prețul carburanților: șoferii amenință că renunță la mașini

Publicat 28 sept. 2026, 07:47 Actualizat 28 sept. 2026, 07:54 Sursă Realitatea PLUS

Plinul de carburant a ajuns o povară pentru tot mai mulți români. După scumpirile din ultima perioadă, șoferii se gândesc de două ori înainte să mai scoată mașina din parcare. România ocupă locul 14 în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mici prețuri la carburanți, iar diferențele față de alte state sunt considerabile. În Malta, de exemplu, motorina costă doar 1,22 euro pe litru. La noi, șoferii se tem de noi scumpiri și spun că, dacă prețurile continuă să crească, vor ajunge să folosească mașina tot mai rar sau chiar să renunțe la ea.

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