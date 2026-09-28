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Circulație feroviară afectată la București Nord: mai multe trenuri au avut întârzieri, linii scoase de sub tensiune
Gara de Nord București
Publicat28 sept. 2026, 07:40
Actualizat28 sept. 2026, 07:41
SursăRealitatea.net, news.ro
Circulația feroviară a fost perturbată luni dimineață în stația București Nord, după ruperea unui pantograf la o garnitură electrică. CFR a întrerupt temporar alimentarea cu energie pe mai multe linii, iar trenurile au înregistrat întârzieri semnificative.
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