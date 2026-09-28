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Circulație feroviară afectată la București Nord: mai multe trenuri au avut întârzieri, linii scoase de sub tensiune

Gara de Nord București

Gara de Nord București

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 07:40
Actualizat28 sept. 2026, 07:41
SursăRealitatea.net, news.ro

Circulația feroviară a fost perturbată luni dimineață în stația București Nord, după ruperea unui pantograf la o garnitură electrică. CFR a întrerupt temporar alimentarea cu energie pe mai multe linii, iar trenurile au înregistrat întârzieri semnificative.

CFR Călători a anunțat, printr-un comunicat, că pentru intervenția în condiții de siguranță a fost nevoie de întreruperea alimentării instalației de electrificare în zonele afectate, ceea ce a făcut ca mai multe trenuri să aibă întârzieri la plecare sau la sosire. Circulația a fost reorganizată etapizat.

La ora 06:37, alimentarea cu energie a fost reluată pe toate liniile din stația București Nord, cu excepția liniei 5, unde garnitura implicată în incident este încă garată. Echipele de specialitate intervin pentru remedierea deficiențelor apărute la linia de contact.

Până la finalizarea intervenției, CFR avertizează că pot apărea modificări operative și noi întârzieri în zona București Nord. Compania precizează că se acționează pentru remedierea completă a situației și revenirea circulației feroviare la parametrii normali.

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