Nouă metodă de fraudă online: magazine cunoscute, copiate aproape perfect. DNSC explică semnele care trebuie să te alerteze

Site-uri care arată aproape identic cu paginile unor magazine online cunoscute sunt folosite pentru a-i convinge pe cumpărători să plaseze comenzi și să introducă date personale sau bancare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii copiază inclusiv numele, logo-ul, imaginile și produsele brandurilor reale.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că au fost identificate site-uri create special pentru a le da utilizatorilor impresia că se află pe pagina oficială a unui magazin cunoscut. Adresele folosite pot semăna cu domeniile reale, iar paginile reproduc aspectul magazinelor pe care încearcă să le copieze. Pentru a-i atrage pe cumpărători, unele dintre aceste site-uri afișează reduceri foarte mari sau oferte care îi împing pe oameni să ia rapid o decizie. În realitate, scopul poate fi obținerea datelor personale sau bancare introduse de utilizatori atunci când încearcă să plaseze o comandă.
În imaginea publicată de DNSC apare exemplul brandului Musette, care își avertizează clienții că au apărut site-uri false ce îi copiază numele, logo-ul și produsele.
Cum îți dai seama că ai ajuns pe un site fals
Unul dintre primele lucruri care trebuie verificate este adresa afișată în bara browserului. Chiar dacă pagina arată aproape identic cu cea originală, o adresă diferită de domeniul oficial al magazinului poate indica o tentativă de fraudă. Printre semnalele de alarmă se numără și reducerile neobișnuit de mari, ofertele care expiră foarte repede sau solicitarea datelor personale și bancare. Lipsa unor informații clare despre companie, a datelor de contact sau a condițiilor de retur ar trebui, de asemenea, să ridice semne de întrebare.
DNSC recomandă accesarea magazinelor online prin introducerea manuală a adresei oficiale în browser sau prin sursele oficiale ale companiei. Simplul fapt că pe o pagină apar logo-ul, numele unui brand cunoscut și un design asemănător cu cel al magazinului real nu înseamnă că site-ul este autentic.
Ce trebuie să faci dacă ai introdus datele cardului
Persoanele care au furnizat informații bancare pe un site suspect sunt sfătuite să contacteze cât mai repede banca, folosind canalele oficiale ale acesteia. Tentativele de fraudă și site-urile suspecte pot fi raportate către DNSC prin platforma PNRISC sau la numărul 1911. Directoratul precizează că lista sa cu site-uri frauduloase este actualizată permanent. Instituția pune la dispoziție și o extensie de browser care poate bloca automat accesul la paginile incluse pe această listă.