Nouă metodă de fraudă online: magazine cunoscute, copiate aproape perfect. DNSC explică semnele care trebuie să te alerteze

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 16:24

Site-uri care arată aproape identic cu paginile unor magazine online cunoscute sunt folosite pentru a-i convinge pe cumpărători să plaseze comenzi și să introducă date personale sau bancare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că atacatorii copiază inclusiv numele, logo-ul, imaginile și produsele brandurilor reale.

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