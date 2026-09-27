Țintă aeriană detectată în spațiul României, lângă Chilia Veche. RO-Alert în Tulcea și aeronave ridicate pentru monitorizare

O țintă aeriană a pătruns pentru câteva minute în spațiul aerian al României, în apropiere de Chilia Veche, în noaptea de 26 spre 27 septembrie, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, iar aeronave militare au decolat pentru monitorizarea situației.
Sistemul radar al MApN a detectat ținta în zona localității Chilia Veche, aproape de frontiera fluvială. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 23:32.
F-18 spaniole și un elicopter românesc au decolat
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației.
Potrivit semnalelor radar, ținta a intrat în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche și a urmat timp de câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar a fost pierdut în zona Pardina.
Alerta aeriană a încetat la ora 00:48. MApN nu a precizat, în informațiile furnizate, ce tip de obiect a fost detectat sau ce s-a întâmplat cu acesta după pierderea semnalului radar.
„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 26 septembrie o țintă aeriană ce evolua în apropiere de Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 23:32.
Două aeronave, 18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale spaniole, aflate în serviciu de luptă poliția aeriană întărită, și un elicopter IAR 330 Socat al Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina. Alerta aeriană a încetat la ora 0:48.”, a transmis colonelul Daniel Nistor, purtatorul de cuvant al MApN.