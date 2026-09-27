Țintă aeriană detectată în spațiul României, lângă Chilia Veche. RO-Alert în Tulcea și aeronave ridicate pentru monitorizare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 08:21

O țintă aeriană a pătruns pentru câteva minute în spațiul aerian al României, în apropiere de Chilia Veche, în noaptea de 26 spre 27 septembrie, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale. Populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, iar aeronave militare au decolat pentru monitorizarea situației.

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