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RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene lângă graniță. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

RO-Alert în Tulcea

RO-Alert în Tulcea

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:02

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în zona localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei. Două avioane F-18 spaniole au fost trimise să monitorizeze situația. Potrivit informațiilor furnizate, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Mesaj RO-Alert la ora 00:15

După detectarea țintei în apropierea frontierei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:15.

Două aeronave F-18, ridicate de la sol

Pentru supravegherea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. Acestea se aflau în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Alerta aeriană s-a încheiat la ora 01:30. Informațiile disponibile nu indică o pătrundere a țintei în spațiul aerian național. Tipul țintei nu a fost precizat, astfel că nu poate fi prezentată drept dronă.

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