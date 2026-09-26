RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene lângă graniță. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:02

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în zona localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei. Două avioane F-18 spaniole au fost trimise să monitorizeze situația. Potrivit informațiilor furnizate, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

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