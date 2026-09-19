Șeful NATO: „Europa să se pregătească de o situație dificilă!”

Șeful NATO, Mark Rutte, lansează un avertisment dur: țările europene trebuie să fie pregătite pentru cea mai periculoasă situație de securitate. Iar de la Varșovia vine un semnal și mai teribil. Premierul Poloniei avertizează că Rusia ar putea testa direct apărarea NATO, inclusiv prin drone și rachete care să pătrundă în spațiul Alianței.
Premierul Poloniei: „Rusia pregătește atacuri asupra Europei!”
Europa este îndemnată să își consolideze rapid capacitățile de apărare, în contextul în care NATO semnalează riscuri tot mai mari pe flancul estic. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a subliniat în ultimele săptămâni necesitatea ca statele membre să fie pregătite să facă față unor scenarii de securitate dificile.
Rutte a avertizat că Rusia a devenit tot mai „reclacitrantă” în contextul războiului din Ucraina și a atras atenția asupra incidentelor în care drone și rachete au ajuns în spațiul aerian al unor state NATO.
Mark Rutte: „Europa trebuie să investească în apărare”
Șeful NATO susține că statele europene trebuie să își dezvolte capacitățile militare și să consolideze infrastructura necesară pentru a răspunde unor eventuale amenințări.
Alianța a intensificat, de asemenea, investițiile în apărarea împotriva dronelor. NATO a anunțat în luna iulie că aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru dezvoltarea capacităților antidronă și vor crește semnificativ numărul specialiștilor instruiți în acest domeniu.
În septembrie, NATO a publicat și noi cerințe privind reziliența statelor membre, care vizează inclusiv protejarea serviciilor esențiale precum energia, apa, comunicațiile și sănătatea în cazul unor crize sau perturbări majore.
Avertisment de la Varșovia: riscul unor incidente în spațiul NATO
Și Polonia urmărește cu atenție evoluțiile de pe flancul estic al Alianței. În ultimele zile, autoritățile poloneze au activat avioane de luptă în timpul unor atacuri rusești asupra Ucrainei, după ce rachete și drone au vizat mai multe regiuni ucrainene aflate în apropierea frontierei poloneze. Potrivit Reuters, la 17 septembrie nu a fost raportată o încălcare a spațiului aerian polonez în timpul acelui episod.
În același timp, pe 18 septembrie, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia s-a alăturat unei coaliții pentru dezvoltarea unui sistem antirachetă împreună cu Ucraina și alte state partenere.
Incursiunile cu drone au crescut preocupările în Europa
Temerile privind extinderea efectelor războiului din Ucraina către teritoriul NATO nu sunt noi. În septembrie 2025, mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, determinând activarea apărării aeriene a Alianței. NATO a descris atunci situația drept periculoasă și inacceptabilă.
În septembrie 2026, un avion de luptă italian aflat într-o misiune NATO a doborât o dronă suspectată a fi de proveniență rusească, după ce aceasta a intrat în spațiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus.
Autoritățile lituaniene au precizat că drona transporta explozibili.