Șeful NATO: „Europa să se pregătească de o situație dificilă!”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:11

Șeful NATO, Mark Rutte, lansează un avertisment dur: țările europene trebuie să fie pregătite pentru cea mai periculoasă situație de securitate. Iar de la Varșovia vine un semnal și mai teribil. Premierul Poloniei avertizează că Rusia ar putea testa direct apărarea NATO, inclusiv prin drone și rachete care să pătrundă în spațiul Alianței.

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