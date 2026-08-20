Mark Rutte: Un atac al Iranului asupra Bulgariei este un atac împotriva întregii alianțe NATO

NATO activează scutul de protecție pentru Bulgaria: un eventual atac din partea Iranului va fi considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de state membre, a declarat Mark Rutte. Avertismentul transmis de șeful NATO vine pe fondul raportărilor privind intenția Teheranului de a lovi interesele SUA din regiune.
Guvernul de la Sofia a anunțat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, i-a transmis premierului Rumen Radev un mesaj ferm de susținere. În cadrul unei convorbiri telefonice, șeful Alianței a confirmat că orice agresiune asupra Bulgariei va fi considerată un atac direct împotriva NATO, declanșând măsurile de apărare colectivă prevăzute de Articolul 5. Rutte a dat asigurări că forțele aliate din regiune sunt pregătite să neutralizeze orice amenințare.
Originea amenințărilor: Baza de la Bezmer
Reacția NATO vine după ce o anchetă Financial Times a dezvăluit că Iranul analizează posibile lovituri de represalii asupra activelor americane din sud-estul Europei. Surse de la Teheran au indicat drept potențiale ținte infrastructura din Cipru, cablurile submarine din Strâmtoarea Ormuz și facilitățile militare din Bulgaria.
Decizia Parlamentului bulgar de a permite staționarea a opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer — utilizate pentru alimentarea în aer a aeronavelor de luptă — a plasat Sofia în raza de atenție a Teheranului.
Contextul escaladării: De la acordul din iunie la blocada navală
Avertismentele iraniene survin pe fondul prăbușirii rapide a armistițiului diplomatic:
17 Iunie: A fost semnat un acord provizoriu de pace pe 60 de zile, care a redeschis Strâmtoarea Ormuz și a suspendat temporar campania militară americano-israeliană inițiată în februarie.
8 Iulie: Donald Trump a denunțat înțelegerea, acuzând Iranul de atacuri asupra navigației, și a reimpus blocada navală și atacurile aeriene.
Prezent: Washingtonul a trecut la o strategie de „război economic și izolare”, renunțând la bombardamentele sistematice în favoarea sufocării financiare a Teheranului.
Liderii iranieni au transmis prin intermediul agenției Reuters că nu vor tolera la nesfârșit blocada economică și au acordat un ultimatum de câteva săptămâni Statelor Unite pentru revenirea la acordul de pace, amenințând în caz contrar cu o ofensivă militară extinsă.