Mark Rutte: Un atac al Iranului asupra Bulgariei este un atac împotriva întregii alianțe NATO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 aug. 2026, 18:33

NATO activează scutul de protecție pentru Bulgaria: un eventual atac din partea Iranului va fi considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de state membre, a declarat Mark Rutte. Avertismentul transmis de șeful NATO vine pe fondul raportărilor privind intenția Teheranului de a lovi interesele SUA din regiune.

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