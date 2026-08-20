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Mai multe drone au căzut în Republica Moldova, în același interval de timp în care s-a dat alerta și în România

Drone căzute în Republica Moldova

Drone căzute în Republica Moldova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:45

Două alerte de drone au pus în alertă autoritățile din Republica Moldova joi dimineață, în același interval orar în care s-a dat alerta și în România. Ambele incidente au fost raportate la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, după atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare din Reni.

O explozie produsă pe teritoriul Ucrainei, la aproximativ 150 de metri de punctul de trecere Giurgiulești–Reni, a provocat un incendiu de vegetație care s-a extins pe o suprafață de până la 100 de metri pătrați pe teritoriul Republicii Moldova. Pompierii au intervenit rapid și au localizat focul în mai puțin de o oră.

La câteva ore distanță, o patrulă a Poliției de Frontieră a descoperit resturile unei drone într-un crater aflat la circa un kilometru de frontieră, scrie presa locală.

În același interval, în România s-a dat alarma în județul Tulcea, unde o dronă s-a prăbușit pe un câmp, în contextul aceluiași val de atacuri asupra regiunii Reni. Echipele de intervenție au izolat zona, iar autoritățile au transmis că nu există victime. Incidentul vine la doar trei zile după ce o altă dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în apropiere de Talmaza.

Atacurile din noaptea de 20 august au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv Kievul, unde cel puțin 12 persoane au murit și zeci au fost rănite. Autoritățile din Moldova și România rămân în alertă, având în vedere proximitatea atacurilor față de frontieră și riscurile generate de dronele care ajung accidental sau intenționat pe teritoriile celor două state.

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