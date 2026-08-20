Mai multe drone au căzut în Republica Moldova, în același interval de timp în care s-a dat alerta și în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:45

Două alerte de drone au pus în alertă autoritățile din Republica Moldova joi dimineață, în același interval orar în care s-a dat alerta și în România. Ambele incidente au fost raportate la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, după atacurile lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare din Reni.

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