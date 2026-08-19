Construcția primelor spânzurători din Israel include loje pentru rudele victimelor. Proiectul promovat de Itamar Ben-Gvir stârnește controverse

Israelul a început amenajarea primului centru de execuție prin spânzurare destinat persoanelor condamnate pentru terorism, amplasat într-un penitenciar de maximă securitate din centrul țării. Proiectul, anunțat de ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, include loje speciale de unde familiile victimelor vor putea urmări direct punerea în aplicare a pedepsei cu moartea.
Construirea primei infrastructuri dedicate executării prin spânzurare a persoanelor condamnate pentru terorism a intrat în faza de execuție într-un penitenciar din centrul Israelului. Anunțul, făcut de biroul ministrului Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, vine în completarea cadrului legislativ adoptat de Knesset în primăvara anului 2026 și extins ulterior în Cisiordania sub autoritatea Comandamentului Central al armatei.
Noul complex de maximă securitate include un element nemaiîntâlnit în sistemul penitenciar israelian: tribune special amenajate pentru spectatorii din rândul populației civile.
Lojă pentru familiile victimelor și inspectori civili la execuții
Proiectul promovat de liderul partidului ultra-naționalist Otzma Yehudit oferă rudelor de gradul întâi ale persoanelor ucise în atacuri posibilitatea de a asista direct la punerea în aplicare a pedepsei capitale. Permisele de acces vor fi emise prioritar membrilor familiilor afectate.
În plus, șase reprezentanți ai asociației de victime „Choosing Life Forum” au fost desemnați în funcții oficiale de inspectori. Aceștia vor monitoriza respectarea procedurilor de detenție și aplicarea pedepsei cu moartea, Ben-Gvir argumentând că rudele celor uciși trebuie să facă parte din mecanismul instituțional de supraveghere și descurajare.
Contestarea legii la Curtea Supremă și criticile deputaților arabi
Cadrul legal care permite pedeapsa prin spânzurare este atacat în instanță de mai mulți parlamentari israelieni de origine arabă. Aceștia s-au alăturat unei petiții depuse la Curtea Supremă prin care solicită anularea actului normativ, invocând încălcarea drepturilor fundamentale la viață, demnitate și un proces echitabil.
Contestatarii susțin că extinderea prevederilor către tribunalele militare din Cisiordania creează un regim juridic discriminatoriu împotriva populației palestiniene. Legislația permite aplicarea pedepsei capitale dacă o instanță militară încadrează fapta la acte cu conotații teroriste sau motivate de negarea existenței statului Israel.
Declarații radicale privind Gaza și condițiile din închisori
Demersul privind pedeapsa cu moartea se înscrie într-o serie de măsuri durabile adoptate de Ben-Gvir de la preluarea mandatului de ministru. Pe lângă restricționarea accesului la hrană, asistență medicală și facilități de recreere pentru deținuții palestinieni, oficialul a exprimat public poziții extreme în privința conflictului din Fâșia Gaza.
În cadrul unor apariții publice recente, ministrul s-a opus planurilor de reducere a intensității atacurilor, pledând pentru operațiuni zilnice de eliminare targetată, relocarea populației palestiniene și colonizarea integrală a enclavei, propuneri calificate la nivel internațional drept tentative de strămutare forțată.