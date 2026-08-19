Construcția primelor spânzurători din Israel include loje pentru rudele victimelor. Proiectul promovat de Itamar Ben-Gvir stârnește controverse

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 22:51

Israelul a început amenajarea primului centru de execuție prin spânzurare destinat persoanelor condamnate pentru terorism, amplasat într-un penitenciar de maximă securitate din centrul țării. Proiectul, anunțat de ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, include loje speciale de unde familiile victimelor vor putea urmări direct punerea în aplicare a pedepsei cu moartea.

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