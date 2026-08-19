Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
16 ore agățați de un skijet. Familie salvată în ultima clipă
Salvare miraculoasă
Publicat19 aug. 2026, 18:41
SursăRealitatea PLUS
Un bărbat de 50 de ani și cei doi fii ai săi, de 9 și 12 ani, au fost găsiți teferi după ce au plutit în derivă aproape 16 ore, agățați de un skijet aproape scufundat. Imagini și informații cu puternic impact emoțional.
Citește și
- 20:42 Tânără de 29 de ani, ucisă de un urs în timpul unei excursii. Fusese cerută în căsătorie cu o zi înainte
- 20:27Coreea de Nord neagă că intenționează să trimită noi trupe în Rusia. ”Declarația lui Zelenski este nefondată”
- 19:36Rusia se confruntă cu o penurie fără precedent de carburanți. Moscova recurge la importuri pentru a acoperi necesarul intern
- 19:31Panică financiară în Rusia: Peste 24 de miliarde de euro retrase din bănci în doar câteva luni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News