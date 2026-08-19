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16 ore agățați de un skijet. Familie salvată în ultima clipă

Salvare miraculoasă

Salvare miraculoasă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat19 aug. 2026, 18:41
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat de 50 de ani și cei doi fii ai săi, de 9 și 12 ani, au fost găsiți teferi după ce au plutit în derivă aproape 16 ore, agățați de un skijet aproape scufundat. Imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Salvare miraculoasă în Thailanda

O vacanță s-a transformat într-o operațiune dramatică de salvare pe o insula din Thailanda.

Cei trei turiști francezi au fost dați dispăruți după ce ambarcațiunea închiriată pentru o plimbare de 45 de minute nu a mai revenit la mal.

Aceștia au reușit să reziste pe parcursul nopții deoarece purtau veste de salvare.

Imaginile din momentul salvării i-au surprins pe băieți agățați de partea frontală a skijetului (singura rămasă la suprafață), în timp ce tatăl înota în apropiere.

Ei au fost aduși în siguranță la țărm, unde îi așteptau mama și sora lor.

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