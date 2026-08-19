16 ore agățați de un skijet. Familie salvată în ultima clipă

Publicat 19 aug. 2026, 18:41 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat de 50 de ani și cei doi fii ai săi, de 9 și 12 ani, au fost găsiți teferi după ce au plutit în derivă aproape 16 ore, agățați de un skijet aproape scufundat. Imagini și informații cu puternic impact emoțional.

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