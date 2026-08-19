Noapte de coșmar în sudul Spaniei. Granada a fost lovită de cel puțin 10 seisme

Publicat 19 aug. 2026, 15:45 Sursă Agerpres

Cel puțin 10 seisme au lovit Granada, în sudul Spaniei, pe timpul nopții, au anunțat miercuri autoritățile, în continuarea activității seismice care a început în regiune cu cinci zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters.

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