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Noapte de coșmar în sudul Spaniei. Granada a fost lovită de cel puțin 10 seisme

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 15:45
SursăAgerpres

Cel puțin 10 seisme au lovit Granada, în sudul Spaniei, pe timpul nopții, au anunțat miercuri autoritățile, în continuarea activității seismice care a început în regiune cu cinci zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters.

Multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Potrivit presei locale, unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor.



Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea de 3,4 și s-a produs marți, la 22:35, având epicentrul în Ogijares, la 7 kilometri sud de orașul Granada, potrivit Institutului geografic național (IGN).



Au urmat nouă seisme cu magnitudini între 1,5 și 2,5, precum și de zeci de replici de intensitate mai mică.

Serviciile sanitare au spus că au tratat 14 cazuri, ''majoritatea atacuri de panică sau de anxietate'', iar serviciile de urgență au primit mai mult de 500 de apeluri. Circa 600 de persoane au fost evacuate din blocuri de apartamente care necesitau verificare, le-a declarat marți reporterilor Antonio Sanz, un oficial andaluz.



''Nu există un pericol iminent, iar publicul nu este în pericol'', a spus Sanz, adăugând că este în continuare imposibil de stabilit amploarea totală a pagubelor, deși estimările preliminare au sugerat că este limitată la fațade și cornișe și nu la probleme structurale grave.

Paqui Valero, o rezidentă a Albolote, localitate limitrofă Granadei, a declarat pentru publicația locală Ideal că ea și partenerul ei au fugit în grabă de la serviciu și au plecat cu mașină spre sud, alături de cei doi copii, pe o autostradă aglomerată.

''Am simțit multă panică'', a spus ea.

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