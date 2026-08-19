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Extern· 2 min citire
Noapte de coșmar în sudul Spaniei. Granada a fost lovită de cel puțin 10 seisme
Foto: Profimedia
Publicat19 aug. 2026, 15:45
SursăAgerpres
Cel puțin 10 seisme au lovit Granada, în sudul Spaniei, pe timpul nopții, au anunțat miercuri autoritățile, în continuarea activității seismice care a început în regiune cu cinci zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters.
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