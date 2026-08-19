Inteligența Artificială l-a găsit pe soldatul nazist din fotografia-simbol a Holocaustului. Călăul era un profesor respectabil

Publicat 19 aug. 2026, 12:36 Actualizat 19 aug. 2026, 12:42 Sursă The New York Post

La mai bine de opt decenii după realizarea uneia dintre cele mai tulburătoare imagini asociate Holocaustului, cercetătorii au reușit să identifice, cu un grad ridicat de probabilitate, bărbatul care apare în fotografie cu arma îndreptată spre un evreu aflat în genunchi, lângă o groapă comună.

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