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Extern· 2 min citire
Incendiu devastator la un hotel din India. Cel puțin nouă oameni au murit, printre care și un copil
Incendiu hotel India
Cel puțin nouă persoane, printre care și un copil, au murit miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din Kolkata, oraș situat în estul Indiei. Alte șase persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la spital.
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