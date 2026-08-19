Incendiu devastator la un hotel din India. Cel puțin nouă oameni au murit, printre care și un copil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 12:01

Cel puțin nouă persoane, printre care și un copil, au murit miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din Kolkata, oraș situat în estul Indiei. Alte șase persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la spital.

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