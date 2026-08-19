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Incendiu devastator la un hotel din India. Cel puțin nouă oameni au murit, printre care și un copil

Incendiu hotel India

Incendiu hotel India

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 12:01

Cel puțin nouă persoane, printre care și un copil, au murit miercuri într-un incendiu izbucnit la un hotel din Kolkata, oraș situat în estul Indiei. Alte șase persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la spital.

Aproximativ 30 de oameni au fost evacuați în siguranță din clădire. Cauza incendiului nu a fost stabilită deocamdată, însă anchetatorii iau în calcul varianta unui scurtcircuit.

Flăcările au izbucnit în timpul nopții

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 02:50, la etajul al doilea al hotelului. Pompierii au reușit să aducă flăcările sub control în aproximativ o oră.

Echipele de intervenție au evacuat în siguranță aproximativ 30 de persoane. Presa locală relatează că cel puțin șase oameni au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili de unde a pornit focul. Primele informații indică un posibil scurtcircuit, dar cauza exactă nu a fost încă stabilită.

Informații contradictorii despre naționalitatea victimelor

Agenția de știri ANI a relatat, citând reprezentanții pompierilor, că printre persoanele decedate se aflau cetățeni din Bangladesh. Aceștia veniseră în Kolkata pentru a urma diferite tratamente medicale.

Postul NDTV a transmis că toate cele nouă victime ar fi fost cetățeni din Bangladesh. Poliția nu a confirmat însă această informație și a precizat că naționalitățile persoanelor decedate nu fuseseră încă stabilite oficial.

Hotelul în care a izbucnit incendiul se află într-o zonă aglomerată din centrul orașului Kolkata. Clădirea era cunoscută pentru tarifele accesibile de cazare și pentru restaurantele sale.

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